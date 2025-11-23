Ajker Patrika
রাজনীতি

‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, বসবে’—শাহজাহান চৌধুরীর মন্তব্য নিয়ে যা বলল জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৫০
গতকাল রাতে চট্টগ্রাম নগরের জিইসি কনভেনশন সেন্টারে বক্তব্য দেন সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল রাতে চট্টগ্রাম নগরের জিইসি কনভেনশন সেন্টারে বক্তব্য দেন সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে’—জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর এমন বক্তব্য জামায়াত সমর্থন করে না বলে জানিয়েছে দলটি। বক্তব্যের জন্য শাহজাহান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে জামায়াত।

আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমনটি জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান।

বিবৃতিতে মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘বক্তব্যটি আমরা দেখেছি। এটা একান্তই ওনার বক্তব্য। এটার ব্যাখ্যা উনি ভালো দিতে পারবেন। তাঁর এই বক্তব্য জামায়াত সমর্থন করে না। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এ ঘটনায় আমরা অভ্যন্তরীণভাবেও আমাদের মতো ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, বসবে, গ্রেপ্তার করবে: জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীপ্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, বসবে, গ্রেপ্তার করবে: জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরী

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি, প্রশাসন পূর্ণ পেশাদারিত্বের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। এখানে আমাদের হস্তক্ষেপের কিছু নেই। অতীতে প্রশাসনের যারা পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেননি, তাঁরা দেশের ক্ষতি করেছেন।’

এর আগে গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের জিইসি কনভেনশন হলে চট্টগ্রামের নির্বাচনী দায়িত্বশীলদের সমাবেশে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের আমিরে জামায়াতকে বলতে চাই, নির্বাচন শুধু জনগণকে দিয়ে নয়। আমি ন্যাশনালি বলব না, যাঁর যাঁর নির্বাচনী এলাকায়—যাঁরা প্রশাসনে আছেন, তাঁদের অবশ্যই আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে-বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, মামলা করবে।’

বিষয়:

প্রশাসননির্বাচনচট্টগ্রামজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ