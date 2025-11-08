Ajker Patrika
> রাজনীতি

পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা চায় জামায়াত: ছাত্রদল নেতা আমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান। ফাইল ছবি
ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান। ফাইল ছবি

জামায়াতে ইসলামী ‘পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়ে কালিমাযুক্ত কথাবার্তা বলছে’ বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান।

রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের (আইডিইবি) মাল্টিপারপাস হলে আজ শনিবার বিকেলে ‘৭ নভেম্বর: জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ৫০ বছর’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ অভিযোগ করেন। ছাত্রদল এই সভার আয়োজন করে।

আমান বলেন, জন্মলগ্ন থেকে একটি সংগঠন যারা ইসলামের নাম ধারণ করে—এখন পর্যন্ত ইতিহাসে সব সময় স্রোতের বিপক্ষে ছিল, গণতন্ত্রের বিপক্ষে ছিল। নিজেদের স্বার্থে তারা ’৪৭-এ দেশভাগের বিরোধিতা করেছে; ’৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, ’৯০-এ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এরশাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। যুগে যুগে এই জামায়াতে ইসলামী মানুষের সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে গেছে।

তিনি বলেন, ‘আজকে আরেকবার পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়ে কালিমাযুক্ত কথাবার্তা বলছে তারা (জামায়াতে ইসলামী)। সেনাবাহিনী বাংলাদেশের গর্বের ঠিকানা। আমরা যদি তাদের (জামায়াতে ইসলামী) সঙ্গে তাল মিলিয়ে কথা বলি, তাহলে বাংলাদেশের জন্য অনিবার্য বিপদ অপেক্ষা করছে।’

ছাত্রদলের এই নেতা বলেন, ‘শেখ হাসিনার যেদিন রায় হবে, সেদিন আওয়ামী লীগ ঢাকায় লকডাউন দিয়েছে। আবার আওয়ামী লীগের সঙ্গে গোপনে যাদের প্রেম, সেই জামায়াতে ইসলামী একই সময়ে জনসভার কর্মসূচি দিয়েছে। বাংলাদেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য গোপনে গোপনে আঁতাত চলছে। ’৭১-এর পরাজিত শক্তি আর ’২৪-এর পরাজিত শক্তি মিলে বাংলাদেশকে অনিবার্য বিপদের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র ছাত্রদল সজাগ থাকতে সফল হতে দেবে না।’

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদসহ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মহানগর ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নেতারা।

বিষয়:

ছাত্রদলরাজনীতিবিদসেনাবাহিনীজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচনী সহিংসতার পর তানজানিয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার ছড়াছড়ি

নির্বাচনী সহিংসতার পর তানজানিয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার ছড়াছড়ি

‘আমি স্কুলে যেতে চাই না’, আত্মহত্যার আগে বলেছিল ৯ বছরের আমাইরা

‘আমি স্কুলে যেতে চাই না’, আত্মহত্যার আগে বলেছিল ৯ বছরের আমাইরা

থাইল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় সফরে ৪০ যৌনকর্মীকে হোটেলে নেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু

থাইল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় সফরে ৪০ যৌনকর্মীকে হোটেলে নেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু

বিএনপি আলোচনায় বসতে রাজি নয়, জানালেন জামায়াত নেতা

বিএনপি আলোচনায় বসতে রাজি নয়, জানালেন জামায়াত নেতা

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন