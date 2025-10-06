Ajker Patrika
এনসিপি নেতাদের সঙ্গে তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ সফররত তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. বেরিস একিনচির সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতিসহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকায় তুরস্কের দূতাবাসে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রস্তুতি, সংস্কারসম্পর্কিত বিশেষত সংবিধান সংস্কার নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

এতে আরও বলা হয়, তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন, দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা, ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ, রোহিঙ্গার প্রত্যাবাসনসহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম মন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এনসিপির প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, মনিরা শারমিন, ড. আতিক মুজাহিদ, যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দিন মোহাম্মদ ও কেন্দ্রীয় সদস্য সৈয়দ নীলিমা দোলা।

এর আগে, তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. বেরিস একিনচি বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদলের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতুরস্কজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
