সমমনাদের নিয়ে নির্বাচনী জোট করতে পারে বিএনপি: সালাহউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ২৯
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

যুগপৎ আন্দোলনের সমমনা দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি নির্বাচন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। নির্বাচনকে সামনে রেখে সমমনাদের নিয়ে জোট হতে পারে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, ‘যুগপৎ যারা জুলাই আন্দোলন করেছে, আমরা তাদের নিয়ে নির্বাচন করতে চাই। আমাদের সমমনা যারা আছে, যাদের নিলে একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে পারব, সে হিসেবে আমাদের জোট গঠনের চেষ্টা হবে। এখন পর্যন্ত আমাদের জোট গঠনের কোনো পরিকল্পনা ঘোষিত হয়নি। তবে জোট করব না এমনও নয়।’

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আমরা (বিএনপি) দক্ষিণপন্থাও না, উত্তরপন্থাও না, বাংলাদেশপন্থী, মধ্যপন্থাতে বিশ্বাস করি। সে জন্য সকল রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক শক্তি, যারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে রাজনীতি করে, তাদের সঙ্গে কথা বলছি। আমরা একটি গণমানুষের দল হিসেবে হিসেবে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। এ দেশের রাজনীতিতে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করতে চাই। যাতে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে আদর্শিক মতপার্থক্য থাকলেও সবাই যাতে জাতীয় স্বার্থে এক জায়গায় বসতে পারি। সে রকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। এ জন্য সকল পন্থীর সঙ্গে আমরা আলোচনা করছি।’

তিনি বলেন, ‘ইসলামপন্থী দলগুলো বাংলাদেশের জনগণের একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। আইন প্রণয়ন করার আগে সবার মত নিয়ে যদি করা হয়, তবে সেটা বাস্তবায়ন করা যায়। সে জন্য আমরা একটা ঐকমত্য সৃষ্টির চেষ্টা করছি। সবার সঙ্গে কথা বলছি। আমরা মনে করি, বড় দল হিসেবে বিএনপির এটা দায়িত্ব।’

নির্বাচন কমিশনে প্রধান উপদেষ্টার চিঠি নিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা যে চিঠি পাঠিয়েছে, এটা হচ্ছে গত এক বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নির্বাচন কমিশন অফিশিয়ালি এই চিঠি পাওয়ার জন্যই এত দিন অপেক্ষা করছিল। সারা জাতি অপেক্ষা করছিল, আমরা অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা তাঁর সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম, সংস্কার ও বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি—এগুলোর একটু বর্তমান অবস্থা দৃশ্যমান হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই কথা আমাদের সঙ্গে আগেও হয়েছে। অবশেষে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।’

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জনদাবি ছিল, রাজনীতির দাবি ছিল, অন্তত আগামী রমজানের আগেই যেন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেটা আমাদের নেতা তারেক রহমানের সঙ্গে লন্ডনের আলোচনায় সম্মত হয়েছিলেন। তারপরে যৌথ ব্রিফিং হয়েছে। সেই ব্রিফিংয়ে তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) একটা কথা বলেছিলেন যে তবে সংস্কার ও বিচারকাজের অগ্রগতি দৃশ্যমান হওয়া প্রয়োজন—তো সেটা দৃশ্যমান হয়েছে। ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। সংস্কারের বিষয়ে মোটামুটি একটা জাতীয় ঐকমত্য নিশ্চিত হয়েছে।’

এ সময় সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, সংবিধান সংশোধন ছাড়া যেসব সংস্কার এখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব, আগামী নির্বাচনের আগে সেসব সংস্কার কার্যকরে বিএনপির কোনো আপত্তি নেই। সরকারের এক বছর মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, সরকারের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক ছিল, তারা তা পূরণ করতে পারেনি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেশি ব্যর্থতা ছিল।

বিএনপিনির্বাচনসালাহউদ্দিন আহমদ
