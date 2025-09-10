Ajker Patrika
সাদিক-ফরহাদদের অভিনন্দন জানাল পাকিস্তান জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বুধবার পাকিস্তান জামায়াতের অফিশিয়াল ফেসবুক পোস্টে শিবির প্যানেলকে অভিনন্দন জানানো হয়। ছবি: সংগৃহীত
আজ বুধবার পাকিস্তান জামায়াতের অফিশিয়াল ফেসবুক পোস্টে শিবির প্যানেলকে অভিনন্দন জানানো হয়। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির প্যানেল জয়লাভ করায় সংগঠনটিকে অভিনন্দন জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তান। আজ বুধবার পাকিস্তান জামায়াতের অফিশিয়াল ফেসবুক পোস্টে এই অভিনন্দন জানানো হয়।

ওই পোস্টে বলা হয়, বাংলাদেশে নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! দেশের সবচেয়ে বড় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির (ইসলামী জমিয়তে তালাবা) জয়লাভ করেছে, পুরো প্যানেল ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সফল হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথমবারের মতো ঘটল।

আরও বলা হয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—অন্য প্যানেলগুলো ভারতপন্থী শক্তির ঐক্যবদ্ধ সমর্থন পেয়েছে। ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ের জন্য শিবিরকে অভিনন্দন জানাই। ইনশাআল্লাহ এই বিজয় শিক্ষার্থী ও তরুণদের অধিকারের সংগ্রামের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণকে ভারতের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি দেবে এবং উন্নয়ন-অগ্রগতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এ কৃতিত্ব দিতে হবে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও তারা গণতন্ত্রের নার্সারি হিসেবে খ্যাত ছাত্র সংসদের নির্বাচন স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন করেছে।

পাকিস্তানঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ফেসবুকশিবিরডাকসুজামায়াতে ইসলামী
