ইসলামী আন্দোলনের ফয়জুল করীমের আসনে প্রার্থী দেবে না জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৪৭
সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। ফাইল ছবি
সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। ফাইল ছবি

বরিশাল-৫ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই আসনে তাঁকে সমর্থন জানিয়ে দলীয় প্রার্থী না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ ঘোষণা দেন জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘ইসলামী আন্দোলনের সম্মানে তাদের নায়েবে আমিরের আসনে আমরা কোনো প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাদের আমির (চরমোনাই পীর) যেহেতু নির্বাচন করবেন না, সেহেতু সৌজন্যতার জন্য আমরা তাঁদের নায়েবে আমিরের আসনের যে প্রার্থী, তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করব। কারণ, আমরা জোটে ছিলাম, সেখানে তাঁদের অবদানের প্রতি সৌজন্যতার জন্য।’

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
উল্লেখ্য, এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন দলটির কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুয়াযযম হোসাইন হেলাল।

সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ‘১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য’ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন। ২৬৮ আসনে দলীয় প্রার্থীদের এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছে দলটি। গত শুক্রবার রাজধানীর পুরানা পল্টনে প্রেস ব্রিফিং করে এ ঘোষণা দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান।

এর আগের দিন গত বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলন করে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন নির্বাচনী জোটের ১০টি দলের মধ্যে আসন বণ্টনের চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়। শুরু থেকেই ওই জোটে ছিল ইসলামী আন্দোলন। মূলত নির্বাচনের আসন ভাগাভাগি নিয়ে জামায়াতের সঙ্গে দলটির সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয়। শেষ সময় পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনকে ওই জোটে রাখার জোর চেষ্টা ছিল। সে প্রেক্ষাপটে জামায়াতের জোটের নামও দেওয়া হয় ‘১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য’।

নির্বাচনবরিশালজাতীয় নির্বাচনপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামী
