জামায়াত ক্ষমতায় গেলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে: বুলবুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল। আজ বৃহস্পতিবার জামায়াত ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের (ঢাকা-৬ আসনের) উদ্যোগে মন্দির ও পূজা কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, অতীতে যারা সরকারে ছিল, তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার লুণ্ঠন করেছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যালঘু বানিয়ে রেখেছিল। জামায়াতে ইসলামী সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগরিষ্ট নীতিতে বিশ্বাসী নয়। জামায়াতে ইসলামী মনে করে, রাষ্ট্রের কাছে প্রতিটি নাগরিক সমান।

বুলবুল বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের মূল শিক্ষা হচ্ছে, কারও অধিকার নষ্ট না করা। স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও এ দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত হয়নি। এখনো তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করতে হলে ধর্মীয় উপাসনালয় পাহারা দিতে হয়। মন্দির ও মূর্তি পাহারা দিতে হয়। কারণ, মানুষের তৈরি মতবাদে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার সমানভাবে নিশ্চিত করা হবে। ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

নূরুল ইসলাম বুলবুল আরও বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা ইতিমধ্যে স্বীকার করেছেন, জামায়াতে ইসলামীর কোনো নেতা-কর্মী কিংবা এ দেশের মাদ্রাসার কোনো ছাত্র-শিক্ষক হিন্দুদের সম্পদ লুট করেনি, ভাঙচুর করেনি। বরং যারা নিজেদের হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষের লোক দাবি করেছে, তারাই হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করেছে, সম্পদ দখল করেছে।

ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতি ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীনতা লাভ করবেন উল্লেখ করে নূরুল ইসলাম বলেন, ৫ আগস্টপরবর্তী জামায়াতে ইসলামী যখন দলীয় কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনার পরিবেশ পেয়েছে, তখন দেশে-বিদেশে সব ধর্মের মানুষ বুঝতে পেরেছে, জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার লুণ্ঠন হবে না। বরং অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। তাই দলমত, ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী-নির্বিশেষে মানুষ জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আস্থা ও সমর্থন বাড়াতে থাকে। এতে একটি দলের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। যার কারণে ওই দল জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। কোনো অপপ্রচারে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রযাত্রা থেমে যাবে না।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা-৬ সংসদীয় আসন কমিটির নির্বাচন পরিচালক কামরুল আহসান হাসানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি, ঢাকা-৬ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব অ্যাডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক প্রমুখ।

দুর্গাপূজাবাংলাদেশের রাজনীতিজামায়াতে ইসলামী
