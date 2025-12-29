ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন।
আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, দেশ গঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জুলাই বিপ্লবের অংশীজনদের ঐক্য বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছেন। এ সময় তিনি ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীর জন্য মন থেকে শুভকামনা জানান।
হেলাল উদ্দিন বলেন, প্রায় আট মাস আগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তাঁকে ঢাকা-৮ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মেনে তিনি তখন থেকেই মাঠে নেমে কাজ শুরু করেন। ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে মনোনয়ন পাওয়ায় শুরুতে কিছুটা শঙ্কা থাকলেও আত্মবিশ্বাস নিয়েই তিনি প্রচারণা চালান।
হেলাল উদ্দিন বলেন, তাঁর সাংগঠনিক সহকর্মীরা তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারী কর্মীরাও দিনরাত পরিশ্রম করে বাসায় বাসায় গিয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা-৮ আসনে জামায়াতের পক্ষে একটি গণজোয়ার তৈরি হয়।
তবে প্রার্থী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে কেউ যেন মনঃক্ষুণ্ন না হন, সে আহ্বান জানিয়ে হেলাল উদ্দিন বলেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই সবার দায়িত্ব। তিনি জানান, তাঁরা শুধু এই সিদ্ধান্ত মেনেই নেবেন না, বরং জোটের প্রার্থীকেই নিজেদের প্রার্থী হিসেবে ধরে নিয়ে আগের মতোই মাঠে কাজ করে যাবেন।
ঢাকা-৮ আসনের রাজনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে হেলাল উদ্দিন বলেন, এই আসন থেকেই প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন শহীদ ওসমান বিন হাদি। নিজেকে একজন জুলাই যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের আরেকজন সম্মুখসারির যোদ্ধা নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে এই আসনে প্রার্থী করায় তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।’
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন পর্যন্ত ৪৭টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থীরা।
আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) জরুরি সংবাদ সম্মলনে এই কথা জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
এ সময় নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা নির্বাচনী বৈতরণী পার করার জন্য জামায়াত ইসলামীর সঙ্গে জোটে গিয়েছি। তবে কতটি আসনে জোট হবে সে বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তাই আমরা আজ ৪৭টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি।’
উল্লেখ্য, জামায়াতসহ ৮ দলীয় জোটের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠন করেছে এনসিপি। এই জোটে এনসিপি ৩০টি আসনে প্রার্থী দিবে বলে গুঞ্জন রয়েছে।
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তাঁকে দলের মুখপাত্র করা হয়েছে। তবে আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না তিনি। একই সঙ্গে দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান করা হয়েছে তাঁকে।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় বাংলামোটরস্থ দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানিয়েছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। এরপর আমরা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সূচনা করেছি। একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।’
আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার সুযোগ এসেছে। তাই আমি জাতীয় নাগরিক পার্টিতে যোগদান করেছি।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবেন না জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দেওয়ার মুহূর্তে এমন খবর এল।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এসব তথ্য জানান।
নাহিদ ইসলাম জানান, আসিফ মাহমুদ এখন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বর্তমান প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁর আসনে নির্বাচনী প্রচারে মনোযোগ দেবেন।
আসিফ মাহমুদের ঢাকা-১০ আসন থেকে নির্বাচন করার কথা ছিল। তবে তিনি আর নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না।
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিলেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।
আসিফ মাহমুদ এখন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বর্তমান প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁর আসনে নির্বাচনী প্রচারে মনোযোগ দেবেন।
আসিফ মাহমুদের ঢাকা-১০ আসন থেকে থেকে নির্বাচন করার কথা ছিল। তবে তিনি আর নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না।
সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘২০২৪ সালের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যূত্থানের মধ্যদিয়ে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। এরপর আমরা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সূচনা করেছি। একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানের সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার সুযোগ এসেছে। তাই আমি জাতীয় নাগরিক পার্টিতে যোগদান করছি।’
