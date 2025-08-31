Ajker Patrika
> রাজনীতি

বৈঠকে অংশ নিতে যমুনায় বিএনপির প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০: ১৫
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ও প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা। ছবি: উইকিপিডিয়া
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ও প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা। ছবি: উইকিপিডিয়া

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিনিধি দল যমুনায় প্রবেশ করেছে।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় প্রবেশ করে।

বাকি সদস্যরা হলেন—বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আব্দুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

এর আগে আজ এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, বিকেল সাড়ে ৪টায় জামায়াত, সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপি ও সবশেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।

বিষয়:

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরবৈঠকপ্রধান উপদেষ্টা
