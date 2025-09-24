Ajker Patrika
> রাজনীতি

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির নারীনেত্রীদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ১৮
আজ বুধবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নারী নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। ছবি: সংগৃহীত
আজ বুধবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নারী নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নারী নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র ও লিঙ্গসমতার অগ্রযাত্রা জোরদার করতে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক সংলাপের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হাইকমিশনার কুকের সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনের ইন্টারনাল পলিটিকসপ্রধান কেট ওয়ার্ড ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজার তাহেরা জাবীন। এনসিপি প্রতিনিধিদলে ছিলেন ড. তাজনূভা জাবীন, মনিরা শারমিন, নুসরাত তাবাসসুম, মাহমুদা মিতু, সাদিয়া ফারজানা, হোমায়রা নূর ও তানহা শান্তা। এ ছাড়া এনসিপির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের ডেপুটি লিড আলাউদ্দিন মোহাম্মদও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও রাজনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় নারী নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। এনসিপির নেত্রীরা তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের অভিজ্ঞতা ও প্রেরণার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা সংস্কারের জন্য চলমান কনসেনসাস কমিশনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দিকটিও উল্লেখ করেন। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক চিত্র নির্মাণে নারী নেতৃত্বের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ নিয়েও মতবিনিময় হয়।

হাইকমিশনার কুক নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসমতা অর্জনে যুক্তরাজ্যের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতায় এ মূল্যবোধ সব সময় অগ্রাধিকার পায়।

উভয় পক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ জোরদার, জনগণের সম্পৃক্ততা গভীর করা ও সংস্কার কার্যক্রমে নাগরিকদের প্রত্যাশা প্রতিফলিত করার গুরুত্বের বিষয়ে একমত হন।

বিষয়:

ব্রিটিশহাইকমিশনারজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে বাদ

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

বঙ্গবন্ধু জেন–জিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, হাসিনা সবচেয়ে অজনপ্রিয়: জরিপ

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির নারীনেত্রীদের বৈঠক

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির নারীনেত্রীদের বৈঠক

শাপলা প্রতীকের জন্য ইসির বিধান সংশোধনের আবেদন এনসিপির

শাপলা প্রতীকের জন্য ইসির বিধান সংশোধনের আবেদন এনসিপির

শিক্ষকদের রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে: মোস্তফা জামান

শিক্ষকদের রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে: মোস্তফা জামান

আওয়ামী লীগের দোসরদের সঙ্গে বিএনপির কোনো আঁতাত নেই: রিজভী

আওয়ামী লীগের দোসরদের সঙ্গে বিএনপির কোনো আঁতাত নেই: রিজভী