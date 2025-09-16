বিসিএস পরীক্ষার কারণে বৃহস্পতি ও শুক্রবার জামায়াতের কর্মসূচি হবে বিকেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ৪৭তম বিসিএসের পরীক্ষা থাকায় বৃহস্পতি ও শুক্রবারের ঘোষিত কর্মসূচি বিকেলে পালন করার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ মঙ্গলবার দলটির প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমনটি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশবাসী ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৫ দফা দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে গতকাল ১৫ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আগামী ১৮, ১৯ ও ২৬ সেপ্টেম্বর তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে জানা গেছে, আগামী ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
জামায়াতে ইসলামী জানায়, বিসিএস পরীক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতের স্বার্থে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত সচেতন ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিয়েছে। দলটি মনে করছে, বিকেলে কর্মসূচি পালন করলে পরীক্ষার কার্যক্রমে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। সে কারণে ইতিমধ্যে সারা দেশের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় কোনোভাবেই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা যাবে না, কর্মসূচি শুধু বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে গতকাল সোমবার দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের পাঁচ দাবিতে ১৮, ১৯ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেন।
আগামী শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ৪৭তম বিসিএসের পরীক্ষা থাকায় বৃহস্পতি ও শুক্রবারের ঘোষিত কর্মসূচি বিকেলে পালন করার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ মঙ্গলবার দলটির প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমনটি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশবাসী ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৫ দফা দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে গতকাল ১৫ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আগামী ১৮, ১৯ ও ২৬ সেপ্টেম্বর তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে জানা গেছে, আগামী ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
জামায়াতে ইসলামী জানায়, বিসিএস পরীক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতের স্বার্থে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত সচেতন ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিয়েছে। দলটি মনে করছে, বিকেলে কর্মসূচি পালন করলে পরীক্ষার কার্যক্রমে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। সে কারণে ইতিমধ্যে সারা দেশের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় কোনোভাবেই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা যাবে না, কর্মসূচি শুধু বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে গতকাল সোমবার দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের পাঁচ দাবিতে ১৮, ১৯ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেন।
জাপানের টোকিওতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে দেশটিতে সফররত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাংলাদেশ দূতাবাসে এ সভা হয়।২১ মিনিট আগে
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর একটি বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই প্রতিবাদ জানান।৩ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘদিন আলোচনার পরও জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে একমত হতে পারেনি রাজনৈতিক দলগুলো। বিএনপি জুলাই সনদের সাংবিধানিক বিষয়গুলো পরবর্তী জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে। অন্যদিকে জামায়াত, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি দল জুলাই সনদের আইনি রূপ দিয়ে তার ভিত্তিতেই জাতীয় নির্বাচন চায়।১০ ঘণ্টা আগে
ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) ভরাডুবি হয়েছে। মাত্র এক বছর আগে যে তরুণদের নেতৃত্বে দেশের ছাত্র-জনতা এক হয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়েছিল, এক বছরের ব্যবধানে সেই তরুণ নেতাদের একটা বড় অংশ নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী১১ ঘণ্টা আগে