খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাতে ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামানকে সঙ্গে করে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।
জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে জানানো হয়, মিয়া গোলাম পরওয়ার বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং তাঁর চলমান চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া তিনি বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করেন।
হাসপাতালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলকে স্বাগত জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু প্রমুখ।
খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাতে ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামানকে সঙ্গে করে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।
জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে জানানো হয়, মিয়া গোলাম পরওয়ার বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং তাঁর চলমান চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া তিনি বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করেন।
হাসপাতালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলকে স্বাগত জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু প্রমুখ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাতে ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামানকে সঙ্গে করে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।
জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে জানানো হয়, মিয়া গোলাম পরওয়ার বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং তাঁর চলমান চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া তিনি বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করেন।
হাসপাতালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলকে স্বাগত জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু প্রমুখ।
খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাতে ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামানকে সঙ্গে করে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।
জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে জানানো হয়, মিয়া গোলাম পরওয়ার বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং তাঁর চলমান চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া তিনি বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করেন।
হাসপাতালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলকে স্বাগত জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু প্রমুখ।
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে ‘জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট’ নামে একটি জোট গঠন করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১৭০ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডি। প্রার্থী ঘোষণা করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।৫ ঘণ্টা আগে
দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে বিজয়ের মাসে ‘মশাল রোড শো’ কর্মসূচি স্থগিত করেছে বিএনপি। আজ রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক আরিফুল ইসলামকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে ‘জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট’ নামে একটি জোট গঠন করা হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গঠিত এ জোটে জাপা-জেপি ছাড়া আরও ১৪টি রাজনৈতিক দল রয়েছে।
আজ রোববার রাজধানীর গুলশানে হাওলাদার টাওয়ারে এক মতবিনিময় সভায় এ জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোটের মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদারকে। এ ছাড়া আত্মপ্রকাশের আগে জোটের অন্তর্ভুক্ত সব দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সমন্বয়ে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জাপার (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। প্রধান অতিথি ছিলেন জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। সভায় বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, জাতীয় পার্টির জ্যেষ্ঠ কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু, জাপার কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা।
আরও উপস্থিত ছিলেন জনতা পার্টি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম সারোয়ার মিলন, মহাসচিব শওকত মাহমুদ, জাতীয় পার্টি (মতিন) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, মহাসচিব জাফর আহমেদ জয়, মুসলিম লীগের সভাপতি মহসিন রশিদ, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শেখ সালাউদ্দিন সালু, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মাওলানা আশরাফুল হক, বাংলাদেশ ইসলামিক জোটের চেয়ারম্যান আবু নাসের অহেদ ফারুক, জাতীয় সংস্কার জোটের সভাপতি মেজর (অব.) আমীন আহমেদ আফসারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার পার্টির চেয়ারম্যান মো. আখতার হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার সভাপতি মহিউদ্দিন বাবলু, বাংলাদেশ সর্বজনীন দলের সভাপতি নূর মোহাম্মদ মনির, সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, পিচ অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান হাজী এস এম এ জলিল, ন্যাপ ভাসানীর মহাসচিব জহিরুল ইসলাম, এস এম আশিক বিল্লাহ চেয়ারম্যান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও গণতান্ত্রিক জোট বাংলাদেশ, মোহাম্মদ আনিসুর রহমান।
জাপার (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আমরা মনে করছি, আগামী ফেব্রুয়ারিতে দেশ নির্বাচনের দিকে যাবে। কিন্তু সবার মধ্যে নির্বাচন নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে। তারপরও আমাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে।’
জাপার (একাংশ) চেয়ারম্যানের আরও বলেন, ‘আমরা দেশের জনগণের কাছে একটি তৃতীয় ধারার সুস্থ রাজনীতি উপহার দিতে চাই। দেশ আজ বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত। আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি, তাহলে আমাদের ভালো ফল করার সম্ভাবনা আছে। আমাদের জোটের মূল মন্ত্র হবে—বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উদার গণতন্ত্র ও সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থান। এই জোটটি শুধু নির্বাচনী জোট হবে না, আমরা ভবিষ্যতে এই জোট নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিহিংসার রাজনীতি নির্মূল করব। বিকশিত করব সুস্থধারার রাজনীতি।’
নতুন জোটের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ও আগামী দিনে দেশে সুস্থধারার রাজনীতিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উদার গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটি বৃহত্তর জোট গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে লক্ষ্যে আজ (রোববার) আমরা মতবিনিময় সভা করেছি। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ১৬টি রাজনৈতিক দলের নেতারা বৃহত্তর জোট গঠন করার লক্ষ্যে ঐকমত্য হয়েছেন।’
রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘আমরা আশা করছি, চলতি সপ্তাহে ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এই জোট আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। আমরা আশা করি, যদি দেশে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ থাকে, তাহলে দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণ করব। তবে এখন পর্যন্ত দেশে নির্বাচন আয়োজনের মতো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি।’
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে ‘জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট’ নামে একটি জোট গঠন করা হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গঠিত এ জোটে জাপা-জেপি ছাড়া আরও ১৪টি রাজনৈতিক দল রয়েছে।
আজ রোববার রাজধানীর গুলশানে হাওলাদার টাওয়ারে এক মতবিনিময় সভায় এ জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোটের মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদারকে। এ ছাড়া আত্মপ্রকাশের আগে জোটের অন্তর্ভুক্ত সব দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সমন্বয়ে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জাপার (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। প্রধান অতিথি ছিলেন জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। সভায় বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, জাতীয় পার্টির জ্যেষ্ঠ কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু, জাপার কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা।
আরও উপস্থিত ছিলেন জনতা পার্টি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম সারোয়ার মিলন, মহাসচিব শওকত মাহমুদ, জাতীয় পার্টি (মতিন) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, মহাসচিব জাফর আহমেদ জয়, মুসলিম লীগের সভাপতি মহসিন রশিদ, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শেখ সালাউদ্দিন সালু, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মাওলানা আশরাফুল হক, বাংলাদেশ ইসলামিক জোটের চেয়ারম্যান আবু নাসের অহেদ ফারুক, জাতীয় সংস্কার জোটের সভাপতি মেজর (অব.) আমীন আহমেদ আফসারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার পার্টির চেয়ারম্যান মো. আখতার হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার সভাপতি মহিউদ্দিন বাবলু, বাংলাদেশ সর্বজনীন দলের সভাপতি নূর মোহাম্মদ মনির, সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, পিচ অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান হাজী এস এম এ জলিল, ন্যাপ ভাসানীর মহাসচিব জহিরুল ইসলাম, এস এম আশিক বিল্লাহ চেয়ারম্যান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও গণতান্ত্রিক জোট বাংলাদেশ, মোহাম্মদ আনিসুর রহমান।
জাপার (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আমরা মনে করছি, আগামী ফেব্রুয়ারিতে দেশ নির্বাচনের দিকে যাবে। কিন্তু সবার মধ্যে নির্বাচন নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে। তারপরও আমাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে।’
জাপার (একাংশ) চেয়ারম্যানের আরও বলেন, ‘আমরা দেশের জনগণের কাছে একটি তৃতীয় ধারার সুস্থ রাজনীতি উপহার দিতে চাই। দেশ আজ বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত। আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি, তাহলে আমাদের ভালো ফল করার সম্ভাবনা আছে। আমাদের জোটের মূল মন্ত্র হবে—বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উদার গণতন্ত্র ও সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থান। এই জোটটি শুধু নির্বাচনী জোট হবে না, আমরা ভবিষ্যতে এই জোট নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিহিংসার রাজনীতি নির্মূল করব। বিকশিত করব সুস্থধারার রাজনীতি।’
নতুন জোটের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ও আগামী দিনে দেশে সুস্থধারার রাজনীতিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উদার গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটি বৃহত্তর জোট গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে লক্ষ্যে আজ (রোববার) আমরা মতবিনিময় সভা করেছি। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ১৬টি রাজনৈতিক দলের নেতারা বৃহত্তর জোট গঠন করার লক্ষ্যে ঐকমত্য হয়েছেন।’
রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘আমরা আশা করছি, চলতি সপ্তাহে ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এই জোট আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। আমরা আশা করি, যদি দেশে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ থাকে, তাহলে দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণ করব। তবে এখন পর্যন্ত দেশে নির্বাচন আয়োজনের মতো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি।’
খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাতে ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামানকে সঙ্গে করে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১৭০ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডি। প্রার্থী ঘোষণা করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।৫ ঘণ্টা আগে
দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে বিজয়ের মাসে ‘মশাল রোড শো’ কর্মসূচি স্থগিত করেছে বিএনপি। আজ রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক আরিফুল ইসলামকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১৭০ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডি। প্রার্থী ঘোষণা করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।
আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়।
তালিকা অনুযায়ী জেএসডির সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব লক্ষ্মীপুর-৪ আসন থেকে নির্বাচন করবেন। এ ছাড়া দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন ফেনী-৩ আসন থেকে নির্বাচন করবেন।
দলের গুরুত্বপূর্ণ অন্য নেতাদের মধ্যে নোয়াখালী-৩ আসন থেকে নির্বাচন করবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসন থেকে অ্যাডভোকেট কে এম জাবির, চট্টগ্রাম-৫ আসন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, ঢাকা-১৫ আসনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মাইনুর রহমান, বাগেরহাট-৪ আসন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল লতিফ খান, ঢাকা-১০ আসন থেকে অ্যাডভোকেট সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বেলাল, ঢাকা-৯ আসন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নাসিম, ঢাকা-৮ আসন থেকে এ কে এম মিজান উর রশিদ চৌধুরী, খুলনা-২ আসন থেকে খান লোকমান হাকিম এবং ঝালকাঠি-১ আসন থেকে মো. সোহরাব হোসেন নির্বাচনে অংশ নেবেন।
সংবাদ সম্মেলনে শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন বলেন, ‘২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দলগতভাবে অংশগ্রহণ করবে। আমরা এখন প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করছি। তবে এটি সংযোজন-বিয়োজনও হতে পারে।’
জেএসডির সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব বলেন, ‘আমরা শুধু একটি সরকার পরিবর্তনের লড়াই করছি না। আমরা সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে নিজেদের সংস্কারমুখী একটি রাজনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।’
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১৭০ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডি। প্রার্থী ঘোষণা করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।
আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়।
তালিকা অনুযায়ী জেএসডির সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব লক্ষ্মীপুর-৪ আসন থেকে নির্বাচন করবেন। এ ছাড়া দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন ফেনী-৩ আসন থেকে নির্বাচন করবেন।
দলের গুরুত্বপূর্ণ অন্য নেতাদের মধ্যে নোয়াখালী-৩ আসন থেকে নির্বাচন করবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসন থেকে অ্যাডভোকেট কে এম জাবির, চট্টগ্রাম-৫ আসন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, ঢাকা-১৫ আসনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মাইনুর রহমান, বাগেরহাট-৪ আসন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল লতিফ খান, ঢাকা-১০ আসন থেকে অ্যাডভোকেট সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বেলাল, ঢাকা-৯ আসন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নাসিম, ঢাকা-৮ আসন থেকে এ কে এম মিজান উর রশিদ চৌধুরী, খুলনা-২ আসন থেকে খান লোকমান হাকিম এবং ঝালকাঠি-১ আসন থেকে মো. সোহরাব হোসেন নির্বাচনে অংশ নেবেন।
সংবাদ সম্মেলনে শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন বলেন, ‘২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দলগতভাবে অংশগ্রহণ করবে। আমরা এখন প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করছি। তবে এটি সংযোজন-বিয়োজনও হতে পারে।’
জেএসডির সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব বলেন, ‘আমরা শুধু একটি সরকার পরিবর্তনের লড়াই করছি না। আমরা সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে নিজেদের সংস্কারমুখী একটি রাজনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।’
খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাতে ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামানকে সঙ্গে করে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।১ ঘণ্টা আগে
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে ‘জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট’ নামে একটি জোট গঠন করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে বিজয়ের মাসে ‘মশাল রোড শো’ কর্মসূচি স্থগিত করেছে বিএনপি। আজ রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক আরিফুল ইসলামকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে বিজয়ের মাসে ‘মশাল রোড শো’ কর্মসূচি স্থগিত করেছে বিএনপি। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
আগামীকাল ১ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মশাল রোড শোর মাধ্যমে বিএনপির বিজয়ের মাস উদ্যাপন কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা ছিল।
সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন, ‘আমি আজকে সর্বশেষ যতটুকু শুনেছি, তাঁর (খালেদা জিয়া) শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে এবং তাঁর বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে মেডিকেল বোর্ড এখনো কোনো পরামর্শ দেয়নি।’
রিজভী বলেন বলেন, ‘আমাদের কর্মসূচি স্থগিত করেছি। এই স্থগিতের কথা আপনাদের জানালাম। কারণ, আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার। আমাদের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যেখানে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সেখান থেকে শুরু হতো। আগামীকাল এই রোড শো করে বিভিন্ন বিভাগে এসে একটি সভা হতো। সেই সভার পর আবারও তার পরদিন রোড শো করে আরেকটি বিভাগীয় শহরে সেই সভাটি হতো।’
তারেক রহমানের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এই অবস্থার মধ্যে আসলে তাঁর ফেরার কোনো আপডেট আমাদের কাছে নেই। যথাসময়ে, মানে উপযুক্ত মনে হলে উনি আসবেন। তিনি (তারেক রহমান) তাঁর মায়ের জন্য, আমাদের চেয়ারপারসনের জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছেন। আমি যতটুকু জানি, প্রতি মুহূর্তে দায়িত্বরত চিকিৎসকদের সঙ্গে তিনি সব সময় কথা বলছেন।’
দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে বিজয়ের মাসে ‘মশাল রোড শো’ কর্মসূচি স্থগিত করেছে বিএনপি। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
আগামীকাল ১ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মশাল রোড শোর মাধ্যমে বিএনপির বিজয়ের মাস উদ্যাপন কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা ছিল।
সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন, ‘আমি আজকে সর্বশেষ যতটুকু শুনেছি, তাঁর (খালেদা জিয়া) শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে এবং তাঁর বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে মেডিকেল বোর্ড এখনো কোনো পরামর্শ দেয়নি।’
রিজভী বলেন বলেন, ‘আমাদের কর্মসূচি স্থগিত করেছি। এই স্থগিতের কথা আপনাদের জানালাম। কারণ, আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার। আমাদের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যেখানে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সেখান থেকে শুরু হতো। আগামীকাল এই রোড শো করে বিভিন্ন বিভাগে এসে একটি সভা হতো। সেই সভার পর আবারও তার পরদিন রোড শো করে আরেকটি বিভাগীয় শহরে সেই সভাটি হতো।’
তারেক রহমানের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এই অবস্থার মধ্যে আসলে তাঁর ফেরার কোনো আপডেট আমাদের কাছে নেই। যথাসময়ে, মানে উপযুক্ত মনে হলে উনি আসবেন। তিনি (তারেক রহমান) তাঁর মায়ের জন্য, আমাদের চেয়ারপারসনের জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছেন। আমি যতটুকু জানি, প্রতি মুহূর্তে দায়িত্বরত চিকিৎসকদের সঙ্গে তিনি সব সময় কথা বলছেন।’
খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাতে ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামানকে সঙ্গে করে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।১ ঘণ্টা আগে
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে ‘জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট’ নামে একটি জোট গঠন করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১৭০ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডি। প্রার্থী ঘোষণা করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।৫ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক আরিফুল ইসলামকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক আরিফুল ইসলামকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে এই নোটিশ দেওয়া হয়।
তবে এর আগের দিন, অর্থাৎ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এক চিঠিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন আরিফুল ইসলাম জুলাই মঞ্চের আহ্বায়ক। তাঁর বিরুদ্ধে বাউল আবুল সরকারের মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাধা ও হামলার অভিযোগ রয়েছে।
এনসিপির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ২৮ নভেম্বর এনসিপির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর পদত্যাগপত্র দেন আরিফুল। পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর অভিযোগ, এনসিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে বিস্ময়কর রকম উদাসীন। দল অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতার অপব্যবহার, সিদ্ধান্তহীনতা ও অনিয়মের কারণে বুকভরা হতাশা নিয়ে তিনি পদত্যাগ করছেন।
পদত্যাগপত্রে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আরিফুল বলেন, ‘আমাদের দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের একটি অংশ বিস্ময়কর রকম অর্থসম্পদের মালিক হয়েছে, যা সাধারণ জনগণসহ জুলাইয়ের সকল শরিকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং শরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে জুলাইয়ের সম্পূর্ণ অবদান নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করেছে। যার ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে এবং আমাদের বিপ্লবকে অনেকটাই বিবর্ণ করেছে। যা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে।’
জুলাইয়ে আহত ব্যক্তিদের প্রকৃত তালিকা করতে সীমাহীন অবিচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন আরিফুল। পদত্যাগপত্রে তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রের প্রায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট বলয় দখল করেছে। সচিবালয়সহ পুরো রাষ্ট্রের ৯০ ভাগের বেশি ফ্যাসিবাদী আমলা বহাল রয়েছে। গণহত্যার বিচারের দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি, এমনকি গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের বিষয়ে যথাযথ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
আরও পড়ুন-
এনসিপির ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ
আগামী দিনে এনসিপির প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক সংস্কার: নাহিদ ইসলাম
পদত্যাগ পত্রে আরিফুল আরও বলেন, ‘গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে দেখেছি—আপনার দলটি বাংলাদেশের মেজোরিটি (সংখ্যাগরিষ্ঠ) মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে বিস্ময়কর রকম উদাসীন। বর্তমান সময়ে দলটি নিয়ন্ত্রণ করছে এমন একটি বলয়, যারা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুভবকে ধারণ করে না, বরং বিদ্বেষ লালন করে।’
অন্যদিকে শনিবার রাতে আরিফুলকে দেওয়া সাময়িক অব্যাহতি ও কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়, ‘সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে আপনাকে দলের সকল দায়িত্ব থেকে আহ্বায়ক জনাব মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব জনাব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে এতদ্বারা সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।’
এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত ওই নোটিশে আরও বলা হয়, ‘আপনাকে কেন দল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না তার যথাযথ ব্যাখ্যা আগামী দুই (০২) কার্যদিবসের মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান অ্যাড. আব্দুল্লাহ আল-আমিন বরাবর দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।’
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক আরিফুল ইসলামকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে এই নোটিশ দেওয়া হয়।
তবে এর আগের দিন, অর্থাৎ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এক চিঠিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন আরিফুল ইসলাম জুলাই মঞ্চের আহ্বায়ক। তাঁর বিরুদ্ধে বাউল আবুল সরকারের মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাধা ও হামলার অভিযোগ রয়েছে।
এনসিপির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ২৮ নভেম্বর এনসিপির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর পদত্যাগপত্র দেন আরিফুল। পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর অভিযোগ, এনসিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে বিস্ময়কর রকম উদাসীন। দল অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতার অপব্যবহার, সিদ্ধান্তহীনতা ও অনিয়মের কারণে বুকভরা হতাশা নিয়ে তিনি পদত্যাগ করছেন।
পদত্যাগপত্রে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আরিফুল বলেন, ‘আমাদের দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের একটি অংশ বিস্ময়কর রকম অর্থসম্পদের মালিক হয়েছে, যা সাধারণ জনগণসহ জুলাইয়ের সকল শরিকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং শরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে জুলাইয়ের সম্পূর্ণ অবদান নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করেছে। যার ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে এবং আমাদের বিপ্লবকে অনেকটাই বিবর্ণ করেছে। যা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে।’
জুলাইয়ে আহত ব্যক্তিদের প্রকৃত তালিকা করতে সীমাহীন অবিচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন আরিফুল। পদত্যাগপত্রে তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রের প্রায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট বলয় দখল করেছে। সচিবালয়সহ পুরো রাষ্ট্রের ৯০ ভাগের বেশি ফ্যাসিবাদী আমলা বহাল রয়েছে। গণহত্যার বিচারের দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি, এমনকি গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের বিষয়ে যথাযথ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
আরও পড়ুন-
এনসিপির ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ
আগামী দিনে এনসিপির প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক সংস্কার: নাহিদ ইসলাম
পদত্যাগ পত্রে আরিফুল আরও বলেন, ‘গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে দেখেছি—আপনার দলটি বাংলাদেশের মেজোরিটি (সংখ্যাগরিষ্ঠ) মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে বিস্ময়কর রকম উদাসীন। বর্তমান সময়ে দলটি নিয়ন্ত্রণ করছে এমন একটি বলয়, যারা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুভবকে ধারণ করে না, বরং বিদ্বেষ লালন করে।’
অন্যদিকে শনিবার রাতে আরিফুলকে দেওয়া সাময়িক অব্যাহতি ও কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়, ‘সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে আপনাকে দলের সকল দায়িত্ব থেকে আহ্বায়ক জনাব মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব জনাব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে এতদ্বারা সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।’
এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত ওই নোটিশে আরও বলা হয়, ‘আপনাকে কেন দল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না তার যথাযথ ব্যাখ্যা আগামী দুই (০২) কার্যদিবসের মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান অ্যাড. আব্দুল্লাহ আল-আমিন বরাবর দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।’
খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাতে ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামানকে সঙ্গে করে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।১ ঘণ্টা আগে
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে ‘জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট’ নামে একটি জোট গঠন করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১৭০ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডি। প্রার্থী ঘোষণা করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।৫ ঘণ্টা আগে
দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে বিজয়ের মাসে ‘মশাল রোড শো’ কর্মসূচি স্থগিত করেছে বিএনপি। আজ রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে