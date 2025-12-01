Ajker Patrika
রাজনীতি

খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত সেক্রেটারি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত
খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাতে ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামানকে সঙ্গে করে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে জানানো হয়, মিয়া গোলাম পরওয়ার বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং তাঁর চলমান চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া তিনি বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করেন।

হাসপাতালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলকে স্বাগত জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু প্রমুখ।

বিষয়:

হাসপাতালরাজনীতিবিদখালেদা জিয়াজামায়াতে ইসলামী
