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রাজনীতি

বিমানবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তার লাশ উদ্ধার, নিরপেক্ষ তদন্ত চান নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ৪৩
বিমানবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তার লাশ উদ্ধার, নিরপেক্ষ তদন্ত চান নাহিদ
নাহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি

তুরাগ নদ থেকে বিমানবাহিনীর সাবেক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কে এম তাহসিফ সৌরির লাশ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম।

আজ বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এ দাবি জানান তিনি।

নাহিদ ইসলাম লিখেছেন, এ ঘটনায় তিনি বিস্মিত ও গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাদের ধৈর্য ধারণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

এনসিপির এ নেতা আরও লিখেছেন, নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে কে এম তাহসিফ সৌরির সঙ্গে কী ঘটেছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জাতির সামনে স্পষ্ট করতে হবে। একই সঙ্গে এ ঘটনায় কেউ জড়িত থাকলে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

ফেসবুক পোস্টে নাহিদ ইসলাম মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর জান্নাতুল ফেরদৌস প্রাপ্তির জন্য দোয়া করেন।

বিষয়:

তদন্তনিহতবিমানবাহিনীবাংলাদেশের রাজনীতিনাহিদ ইসলামকর্মকর্তাএনসিপি
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