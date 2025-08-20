Ajker Patrika
> রাজনীতি

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দলটি। আজ বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে—

১. আগামী ৩১ আগস্ট রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভা,

২.১ সেপ্টেম্বর সকালে দলীয় পতাকা উত্তোলন, বেলা ১১টায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সব মহানগর জেলায় আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রা,

৩.২ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টায় নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শোভাযাত্রা,

৪.৩ সেপ্টেম্বর উপজেলা ও পৌর এলাকায় শোভাযাত্রা,

৫.৪ সেপ্টেম্বর মহানগর ও জেলা-উপজেলায় মৎস্য অবমুক্তকরণ, সারাদেশে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং

৬.৫ সেপ্টেম্বর গোলটেবিল বৈঠক।

বিএনপিরাজধানীপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকীরাজনীতিবিদজিয়াউর রহমান
