Ajker Patrika
রাজনীতি

একটি দল আরেকটি দানবীয় শাসন তৈরির ইঙ্গিত দিচ্ছে: রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে সেমিনারে কথা বলছেন রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে সেমিনারে কথা বলছেন রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘আমি একটি রাজনৈতিক দলের থেকে শুনলাম যে, আমাদের কথায় প্রশাসন উঠবে আর বসবে। প্রশাসনকে যদি বলি আমার কথায় উঠবে-বসবে, তাহলে তো আপনি আরেকটি দানবীয় শাসন তৈরির একটা ইঙ্গিত দিলেন। তার মধ্যে আরেকটা শেখ হাসিনা হওয়ার, আরেকটা ফ্যাসিবাদ তৈরি হওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। শেখ হাসিনা তাই করেছেন। তিনি পুলিশকে বানিয়েছেন ছাত্রলীগ, উনি র‍্যাবকে বানিয়েছেন যুবলীগ এবং তাঁরা গুম করে আনন্দিত হয়ে রিপোর্ট করেছেন শেখ হাসিনার কাছে।’

‘গণতন্ত্রে উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে সভাটি আয়োজন করে হিউম্যান রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ফাউন্ডেশন (হিউরাফ)।

রুহুল কবির রিজভী আরও বলেন, ‘এটা গণতন্ত্রকে সুসংহত করা, একটা প্রাণবন্ত গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার কোনো নিদর্শনের মধ্যে পড়ে না। বরং একটা অহংবোধ কাজ করছে। আপনি প্রশাসনকে নিরপেক্ষতার কথা বলতে পারেন, প্রশাসনকে একটি ইনস্টিটিউশন হিসেবে তারা যেই সরকার থাক, তার পলিসি বাস্তবায়নে নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে।’

একই দিনে গণভোট হলে ‘নির্বাচনের জেনোসাইড’ হতে পারে, জামায়াত আমিরের হুঁশিয়ারিএকই দিনে গণভোট হলে ‘নির্বাচনের জেনোসাইড’ হতে পারে, জামায়াত আমিরের হুঁশিয়ারি
প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, বসবে, গ্রেপ্তার করবে: জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীপ্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, বসবে, গ্রেপ্তার করবে: জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরী

রিজভী আরও বলেন, ‘আপনারা দেখবেন তাদের ক্যাডার ভিত্তিক দল আছে। যারাই ক্যাডার ভিত্তিক দল করে, তারা প্রশাসন-বিচার বিভাগ প্রত্যেকটির মধ্যেই ক্যাডার বসানোর চেষ্টা করে। এটাই হয় গণতন্ত্রের জন্য এবং রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। সাদ্দাম হোসেন গাদ্দাফি ও হিটলার দলের লোক দিয়ে বিচার বিভাগ, প্রশাসন তৈরি করেছিলেন। কী জন্যে করেছেন? ৬০ লাখ ইহুদি পুড়িয়ে মারা, ভিন্নমত প্রকাশকারীদের গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মারা। এটা আদালতে উঠলেও আদালত যাতে সরকারের পক্ষে থাকে ও নিজেদের যে অপরাধগুলো সেগুলো ঢাকতে পারে এজন্য এসব করেছিলেন।’

হিউরাফের আহ্বায়ক আহমেদ হুসেইনের সভাপতিত্বে সেমিনারের বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, প্রান্তিক জনশক্তি উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মালেক, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ প্রমুখ।

বিষয়:

বিএনপিজামায়াতনির্বাচননির্বাচন কমিশনজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ