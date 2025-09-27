Ajker Patrika
ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল। আজ শনিবার সকালে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধি দলে ছিলেন— দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিল সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

