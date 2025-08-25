Ajker Patrika
> রাজনীতি

পিআর পদ্ধতি মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল: বরকত উল্লাহ বুলু

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
কুমিল্লা নগরীর টাউন হল মাঠে আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সম্মেলনে বক্তব্য দেন বরকত উল্লাহ বুলু। ছবি: আজকের পত্রিকা
নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল বলে অভিহিত করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু। তিনি বলেছেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ও ধর্ম ব্যবসায়ী এ প্রক্রিয়াকে সামনে এনে জনমনে ভুল ধারণা ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

আজ সোমবার দুপুরে কুমিল্লা নগরীর টাউন হল মাঠে আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বুলু এ কথা বলেন। পিআর পদ্ধতি উপমহাদেশের কোথাও নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, যাঁরা পিআর পদ্ধতির নামে ষড়যন্ত্র করছেন, নির্বাচন বিলম্বিত করতে বা বন্ধ করতে চান, তাঁদের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য আমিন উর রশিদ ইয়াছিন। উদ্বোধন করেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকারিয়া তাহের সুমন।

আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল কাইয়ূমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন দলের কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম ভূঁইয়া, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, শিল্পবিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম, মহানগর সভাপতি উদবাতুল বারী আবু, ভিপি আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিমসহ স্থানীয় নেতারা।

বিষয়:

কুমিল্লাবিএনপিনির্বাচন
