রোডম্যাপ ঘোষণার পর উপজেলা পর্যায়ে উঠান বৈঠকের সিদ্ধান্ত এনসিপির, শুক্রবার থেকে শুরু

সারা দেশে জুলাই পদযাত্রার পর এবার উঠান বৈঠক করার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আগামীকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট) থেকে উপজেলা পর্যায়ে শুরু হবে দলটির ‘উঠানের নতুন সংবিধান’ শীর্ষক নতুন এই কর্মসূচি।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঘোষিত নির্বাচনী রোডম্যাপ সম্পর্কে এনসিপির প্রতিক্রিয়া ও পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয়।
কর্মসূচির ঘোষণা দেন দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব আরিফ সোহেল। তিনি জানান, গণপরিষদ নির্বাচন, নতুন সংবিধান, বিচার ও সংস্কারের দাবিতে প্রাথমিক পর্যায়ে আগামী সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত দেশের ৯ বিভাগের ২৭ উপজেলায় উঠান বৈঠক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য উপজেলাগুলোতেও এ ধরনের কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।
আরিফ সোহেল বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সিদ্ধান্তক্রমে আগামী শুক্রবার (২৯ আগস্ট) থেকে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত গণপরিষদ নির্বাচন, নতুন সংবিধান, বিচার ও সংস্কারের দাবিতে উঠানের নতুন সংবিধান শীর্ষক কর্মসূচি ঘোষণা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৯টি বিভাগের ২৭টি উপজেলায় উঠান বৈঠক ও সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হবে।
আরিফ সোহেল আরও বলেন, এই কর্মসূচির লক্ষ্য নতুন গণপরিষদ নির্বাচন ও নতুন সংবিধানের দাবিকে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপদানের মাধ্যম হিসেবে গণপরিষদ নির্বাচনের দাবিতে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তোলার পূর্বপ্রস্তুতি সম্পন্ন করা। আমরা আশা করি, এই কর্মসূচি সফলতার মধ্য দিয়ে জুলাই অভ্যুত্থানে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা এবং সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার পথে এনসিপি দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থন পাবে।
সংবাদ সম্মেলনে মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীনসহ অন্যান্য নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
