সিপিবির নতুন সভাপতি চন্দন, সাধারণ সম্পাদক রতন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন সভাপতি ও আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সিপিবির ত্রয়োদশ কংগ্রেস শেষে আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ৪৩ সদস্যের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।

দলের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ত্রয়োদশ কংগ্রেসে নির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা আজ রাজধানীর পুরানা পল্টনের মুক্তি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় নির্বাচিত সভাপতিমণ্ডলীর অন্য সদস্যরা হলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, রফিকুজ্জামান লায়েক, এস এ রশীদ, রাগিব আহসান মুন্না, জলি তালুকদার ও আমিনুল ফরিদ।

বিষয়:

কমিটিরাজনীতিবিদসিপিবিরাজনৈতিক দল
