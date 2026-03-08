Ajker Patrika
রাজনীতি

সৎ দেশপ্রেমিক শিক্ষকদের তথ্য চেয়ে গুগল ফর্ম প্রকাশ এনসিপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মার্চ ২০২৬, ১৩: ১৯
সৎ দেশপ্রেমিক শিক্ষকদের তথ্য চেয়ে গুগল ফর্ম প্রকাশ এনসিপির

শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা চিহ্নিত করা ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যে সৎ ও দেশপ্রেমিক শিক্ষকদের তথ্য আহ্বান করে একটি গুগল ফর্ম প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক বিবৃতির মাধ্যমে ফর্মটি প্রকাশ করা হয়৷

দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব ও শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ শান্ত স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে শিক্ষকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, জুলাই ২০২৪-এর ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান কেবল একটি সরকার পতনের ঘটনা ছিল না; এটি ছিল নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের সূচনা। শিক্ষা খাতসহ রাষ্ট্রের ভেঙে পড়া প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন, অংশীজনদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং সেগুলোর গণতান্ত্রিক চরিত্র পুনর্নির্মাণ ছিল ওই অভ্যুত্থানের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা।

আরও বলা হয়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা দল হিসেবে এনসিপি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের অধিকার এবং শিক্ষাক্ষেত্রের নানা অসংগতি নিয়ে সরব রয়েছে। অধিকার আদায়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে দলটির নেতা-কর্মীরা রাজপথেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

এতে আরও বলা হয়, দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের পরও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যাশার তুলনায় অর্জন খুবই সীমিত। এই অবস্থায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এনসিপি কাজ করে যাবে।

শিক্ষকদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষা খাতের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বাস্তবসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজতে চায় দলটি। এ লক্ষ্যে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী শিক্ষকদের একটি গুগল ফর্মে তথ্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এনসিপি।

বিষয়:

শিক্ষকফেসবুকগুগলএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

ফিলিং স্টেশনে তেল কিনতে যাওয়া যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ফিলিং স্টেশনে তেল কিনতে যাওয়া যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সম্পর্কিত

মনিরা-মিতু-নুসরাতের নেতৃত্বে নারীশক্তির আত্মপ্রকাশ

মনিরা-মিতু-নুসরাতের নেতৃত্বে নারীশক্তির আত্মপ্রকাশ

সৎ দেশপ্রেমিক শিক্ষকদের তথ্য চেয়ে গুগল ফর্ম প্রকাশ এনসিপির

সৎ দেশপ্রেমিক শিক্ষকদের তথ্য চেয়ে গুগল ফর্ম প্রকাশ এনসিপির

মির্জা আব্বাসের মানহানির অভিযোগে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে বিএনপি নেতার মামলার আবেদন

মির্জা আব্বাসের মানহানির অভিযোগে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে বিএনপি নেতার মামলার আবেদন

কূটনীতিকদের সম্মানে জামায়াতে ইসলামীর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

কূটনীতিকদের সম্মানে জামায়াতে ইসলামীর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত