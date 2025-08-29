যথাসময়ে নির্বাচন না হলে জাতি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যথাসময়ে নির্বাচন না হলে এই জাতি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
আজ শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বই এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন। মির্জা ফখরুল বলেন, দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নির্বাচন খুব দ্রুত দরকার। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।
তিনি বলেন, আজকে একটা পরিবর্তন চায় মানুষ। আমরা সেই লক্ষ্যে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য আমরা ১৫ বছর লড়াই করেছি। আমাদের অসংখ্য নেতা গুম হয়েছেন। তারপরও আমাদের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।
সৈয়দ ফাতেমা সালাম রচিত ‘রক্তাক্ত জুলাই’ বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইতি প্রকাশন। অনুষ্ঠানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল হাই শিকদারসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
