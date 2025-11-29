ক্ষমতায় থাকাকালে অর্থনীতিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বিএনপি: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপি যতবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, প্রতিবারই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে অর্থনীতিকে। অর্থনীতি সে সময় সবচেয়ে বেশি সচল থেকেছে।
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে আজ শনিবার সকালে বণিক বার্তা আয়োজিত ‘চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন-২০২৫’-এর অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘বর্তমানে অর্থনীতিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে সাধারণ মানুষ ভালো থাকে, কৃষকেরা ভালো থাকে ও শ্রমিকেরা তাদের শ্রমের যথাযথ মজুরি পায়। অর্থনীতিতে যেন স্থিতিশীলতা থাকে এবং মাইক্রো অর্থনীতি যেন শক্তভাবে দাঁড়ায়—সামগ্রিকভাবে আমরা বিষয়টিকে এভাবেই দেখি।’
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘বিএনপি যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখন কেউ বলতে পারেনি—দলটি অর্থনীতি ধ্বংস করেছে। বরং তারা অর্থনীতিকে সচল করেছে। যারা ১৫ বছর ধরে লুট করেছে, চুরি করেছে, ব্যাংক ডাকাতি করেছে, তাদের ধরা উচিত এবং শাস্তি দেওয়া উচিত।’
বিএনপির মহাসচিব বলেন, লুটপাটকারীদের শিল্পকারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় প্রায় ১৪ লাখ মানুষ বেকার হয়ে গেছে। এই বেকারত্ব সৃষ্টি না করে কীভাবে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলো চালু করা যায় এবং মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘দেশ গণতান্ত্রিক উত্তরণের দিকে যাচ্ছে। সেটা যেন খালেদা জিয়া নিজে দেখে যেতে পারেন। শেখ হাসিনার ফাঁসি দেখা পর্যন্ত আল্লাহ যেন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় খালেদা জিয়াকে সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে দেওয়া হয়নি। দেশবাসীসহ সবার কাছে উনার (খালদো জিয়া) জন্য দোয়া চাই। সবাই উনার জন্য দোয়া করবেন।’
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে আজ শনিবার বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
এনসিপির একটি প্রতিনিধি দল এদিন সকালে খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে যান। তাঁরা খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা এবং চলমান চিকিৎসার বিষয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন।
হাসনাত আব্দুল্লাহ ছাড়াও এনসিপির প্রতিনিধি দলে ছিলেন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা ও মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
এসময় তাসনিম জারা বলেন, দলমত সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে সবসময় যুদ্ধ করেছেন খালেদা জিয়া। দলমত নির্বিশেষে সবাই উনার জন্য দোয়া করবেন।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘দোয়া চাওয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। দেশবাসীসহ সবার কাছে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চাই।’
গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে আজ সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যাচ্ছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) তিন নেতা।
আজ শনিবার সকাল ১০টায় এনসিপির পক্ষ থেকে এই প্রতিনিধিদল হাসপাতালে যাবে বলে দলীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে। প্রতিনিধিদলে রয়েছেন সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ।
এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গুরুতর অসুস্থ ও সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়া করায় দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তারেক রহমান।
আজ শনিবার ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, ‘মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তাঁর রোগমুক্তির জন্য দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার সর্বপ্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।’ তিনি আরও জানান, দেশ-বিদেশের চিকিৎসক দল বরাবরের মতো সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও উচ্চ মানের পেশাদারির সঙ্গে সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। পাশাপাশি বন্ধুপ্রতিম একাধিক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও উন্নত চিকিৎসাসহ সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে।
মায়ের এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে পাশে থাকার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তারেক রহমান বলেন, ‘এমন সংকটকালে মায়ের স্নেহ স্পর্শ পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেকোনো সন্তানের মতো আমারও রয়েছে।’
তবে দেশে ফেরা নিয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, ‘কিন্তু অন্য আর সকলের মতো এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। স্পর্শকাতর এই বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশও সীমিত।’
তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘রাজনৈতিক বাস্তবতার এই পরিস্থিতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে উপনীত হওয়া মাত্রই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আমার সুদীর্ঘ উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে বলেই আমাদের পরিবার আশাবাদী।’
জিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে তারেক রহমান দেশ-বিদেশের সব শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়া অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার উদ্বেগ ও মানবিকতায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে এক বিবৃতিতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ কথা জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বর্তমানে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশবাসীর নিকট তাঁর আশু সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তিনবারের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিয়মিত স্বাস্থ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখছেন এবং তাঁর সুচিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সব সহায়তা ও সমন্বয়ে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন। বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেছেন, গণতান্ত্রিক উত্তরণের এ সময়ে বেগম খালেদা জিয়া জাতির জন্য ভীষণ রকম অনুপ্রেরণা, তাঁর সুস্বাস্থ্য দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেশনেত্রীকে নিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিবৃতিতে যে সৌজন্য ও মানবিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, সে জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান উপদেষ্টাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।
