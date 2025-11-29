Ajker Patrika
রাজনীতি

ক্ষমতায় থাকাকালে অর্থনীতিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বিএনপি: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপি যতবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, প্রতিবারই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে অর্থনীতিকে। অর্থনীতি সে সময় সবচেয়ে বেশি সচল থেকেছে।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে আজ শনিবার সকালে বণিক বার্তা আয়োজিত ‘চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন-২০২৫’-এর অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘বর্তমানে অর্থনীতিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে সাধারণ মানুষ ভালো থাকে, কৃষকেরা ভালো থাকে ও শ্রমিকেরা তাদের শ্রমের যথাযথ মজুরি পায়। অর্থনীতিতে যেন স্থিতিশীলতা থাকে এবং মাইক্রো অর্থনীতি যেন শক্তভাবে দাঁড়ায়—সামগ্রিকভাবে আমরা বিষয়টিকে এভাবেই দেখি।’

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘বিএনপি যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখন কেউ বলতে পারেনি—দলটি অর্থনীতি ধ্বংস করেছে। বরং তারা অর্থনীতিকে সচল করেছে। যারা ১৫ বছর ধরে লুট করেছে, চুরি করেছে, ব্যাংক ডাকাতি করেছে, তাদের ধরা উচিত এবং শাস্তি দেওয়া উচিত।’

বিএনপির মহাসচিব বলেন, লুটপাটকারীদের শিল্পকারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় প্রায় ১৪ লাখ মানুষ বেকার হয়ে গেছে। এই বেকারত্ব সৃষ্টি না করে কীভাবে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলো চালু করা যায় এবং মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরঅর্থনীতির খবর
