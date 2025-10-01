সত্যিকারের রাজনীতিবিদ হলে শেখ হাসিনা মাঠে থাকতেন, পালাতেন না: জাহিদ হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের প্রতি যে অপরাধ করেছে, তার জন্য তাদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, মানুষকে গুম করেছে, নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে, জনগণের সম্পদ লুট করেছে ও বিদেশে পাচার করেছে। এসব অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করতেই হবে।
আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। জাহিদ হোসেন বলেন, বিএনপি সব সময় একটি কথা বলে আসছে—যারা গণহত্যা করেছে, যারা আদেশ দিয়েছে কিংবা যারা এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে। সেটা সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোক, বড় কোনো নেতা হোক কিংবা সরকারি কর্মকর্তা—কেউই ছাড় পাবেন না।
জাহিদ হোসেন আরও বলেন, দিনের ভোট রাতে করেছে তারা (আওয়ামী লীগ)। এত অন্যায়ের পরও যদি তাদের কোনো অনুশোচনা না থাকে, সেটি হতে পারে না। আওয়ামী লীগকে জনগণের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে, ক্ষমা করবে কি করবে না।
জাহিদ আরও বলেন, বিএনপি ও গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক শক্তির ঐক্যই প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ ভীত হয়ে পড়েছিল। যদি সত্যিকারের রাজনীতিবিদ হতেন, তাহলে শেখ হাসিনা মাঠে থেকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেন, পালাতেন না।
