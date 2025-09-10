Ajker Patrika
ডাকসুর বিজয়ীরা দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হবেন, আশা জামায়াতের আমিরের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিজয়ীরা দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

আজ বুধবার জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন আশার কথা জানান তিনি।

বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, ‘৯ সেপ্টেম্বর দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের প্রার্থীগণ ভোটে অংশগ্রহণ করে নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করেন।

‘এই নির্বাচনে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা তাঁদের দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমি আশা করি।’

জামায়াতের আমির আরও বলেন, ‘জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন পরিচালনা করায় আমি অন্তর্বর্তী সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাংবাদিকসহ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি।’

বিবৃতিতে ডাকসু নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যুবরণ করা সাংবাদিক তরিকুল ইসলাম শিবলীর রুহের মাগফিরাত ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি সহমর্মিতা জানান তিনি।

ডাকসুজামায়াতে ইসলামীডাকসু নির্বাচন ২০২৫
