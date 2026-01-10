Ajker Patrika
রাজনীতি

মতপার্থক্য যেন বিভেদের কারণ না হয়ে যায়: তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৩৫
হোটেল শেরাটনে সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
হোটেল শেরাটনে সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

যেকোনো মূল্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ভুলে সবাইকে একযোগে কাজ করার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, ‘হিংসা-প্রতিশোধের পরিণতি কী হতে পারে, সেটা আমরা দেখেছি চব্বিশের ৫ আগস্ট। মতপার্থক্য যাতে মতবিভেদ না হয়ে যায়, বিভেদের কারণ না হয়। সবাই মিলে কাজ করতে হবে।’

আজ শনিবার সকালে রাজধানীর বনানীর হোটেল শেরাটনে সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘সামনে আমাদের অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ আছে। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য আছে। এসব মতপার্থক্য নিয়ে যেন আলোচনা হয়, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলসহ সবাইকে আহ্বান জানাব।’

বিএনপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘আমাদের সমস্যা ছিল, সমস্যা আছে। আমরা অবশ্যই ৫ আগস্টের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই না।’

অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘একটা কঠিন সময়ে তারেক রহমান দেশে ফিরে এসেছেন। দেশের মানুষ বুকভরা আশা নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।’

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, ‘আমরা গণতন্ত্র চাই, স্বাধীন সাংবাদিকতা চাই।’ এ সময় তিনি তারেক রহমানকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সাংবাদিকতার গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির তাগিদ দেন নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর। এ ক্ষেত্রে পরস্পর দোষারোপের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসারও তাগিদ দেন তিনি।

গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়

অনুষ্ঠানে যায়যায়দিন সম্পাদক শফিক রেহমান, কালের কণ্ঠের সম্পাদক হাসান হাফিজ, আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী, নয়া দিগন্তের সম্পাদক সালাহউদ্দিন বাবর, একুশে টেলিভিশনের সিইও আব্দুস সালাম, যুগান্তর সম্পাদক আব্দুল হাই শিকদার, ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন ও ঢাকা স্ট্রিমের সম্পাদক ইফতেখার মাহমুদসহ আরও অনেকে বক্তব্য দেন।

বিষয়:

বিএনপিগণতন্ত্রনির্বাচনতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

সম্পর্কিত

মতপার্থক্য যেন বিভেদের কারণ না হয়ে যায়: তারেক রহমান

মতপার্থক্য যেন বিভেদের কারণ না হয়ে যায়: তারেক রহমান

ফুটবল মার্কা চাইবেন, প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে জানালেন তাসনিম জারা

ফুটবল মার্কা চাইবেন, প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে জানালেন তাসনিম জারা

গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়

গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়

বিএনপির চেয়ারম্যান হওয়ায় তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন

বিএনপির চেয়ারম্যান হওয়ায় তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন