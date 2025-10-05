Ajker Patrika
> রাজনীতি

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে জাতিসংঘের গোয়েন লুইস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ২২
বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকে মির্জা ফখরুল ও গোয়েন লুইস। ছবি: আজকের পত্রিকা।
বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকে মির্জা ফখরুল ও গোয়েন লুইস। ছবি: আজকের পত্রিকা।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস। আজ রোববার বেলা ১১টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আসেন তিনি।

এ সময় গোয়েন লুইসের সঙ্গে ছিলেন ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী অফিসের সিনিয়র হিউম্যান রাইটস অ্যাডভাইজার হুমা খান।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে আরও ছিলেন—দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।

বিষয়:

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরবৈঠকজাতিসংঘবাংলাদেশের রাজনীতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

জামায়াত আমিরের সঙ্গে সুইস রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে সুইস রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে জাতিসংঘের গোয়েন লুইস

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে জাতিসংঘের গোয়েন লুইস

তোফায়েল আহমেদের অবস্থা ‘ক্রিটিক্যাল’

তোফায়েল আহমেদের অবস্থা ‘ক্রিটিক্যাল’

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরলেন নুর

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরলেন নুর