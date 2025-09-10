Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচনে জয়ীদের অভিনন্দন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ সাবেক ভিপি নুরের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত
নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদের নির্বাচনে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি (ভিপি) ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।

আজ বুধবার দুপুরে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই শুভেচ্ছা জানান।

পোস্টে ডাকসুর এই সাবেক ভিপি বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী ঐতিহাসিক ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচনে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী বন্ধুদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে; যারা ধৈর্য্য, কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে একটি প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন।’

ডাকসুর নবনির্বাচিত নেতারা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় সব ছাত্রসংগঠনকে নিয়ে ছাত্ররাজনীতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করবেন বলে আশা নুরের। তাঁর মতে, ছাত্ররাজনীতি হতে হবে জাতীয় রাজনীতির কালো প্রভাবমুক্ত এবং শিক্ষার্থী ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া, গবেষণা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, গান-কবিতা, আড্ডা-বন্ধুত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার তীর্থভূমি হিসেবে গড়ে তুলতে ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ীদের প্রতি আহ্বান জানান গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে একাডেমিক কার্যক্রমের মতো ক্যালেন্ডারভুক্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নবনির্বাচিত নেতাদের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি।

এই উদ্যোগ নিলে প্রতিবছর যথাসময়ে ডাকসু নির্বাচন আয়োজন সম্ভব হবে বলে মনে করেন নুর।

