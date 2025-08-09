Ajker Patrika
> রাজনীতি

ঢাবির কোনো হলে শিবিরের কমিটি নেই: ফরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আবাসিক হলে শিবিরের রাজনৈতিক কমিটি নেই উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ বলেছেন, শিবির হলভিত্তিক নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতিতে বিশ্বাসী।

আজ শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

ফরহাদ জানান, তাঁরা শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও মতামতের ভিত্তিতে কিছু সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এর মধ্যে ছিল তীব্র গরমে হলে পানির ফিল্টার সরবরাহ, স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইন, নববর্ষে উপহার বিতরণসহ নানা উদ্যোগ। এসব কাজে কিছু আবাসিক শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুক্ত হয়। তিনি অভিযোগ করেন, কিন্তু কিছু পক্ষ প্রচার করছে, হলে হলে শিবিরের পূর্ণাঙ্গ কমিটি রয়েছে। বিষয়টি সঠিক নয় বলেও দাবি করেন তিনি।

ফিল্টার স্থাপন প্রসঙ্গে ফরহাদ বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মতামত ও হল প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই ফিল্টার বসানো হয়েছিল। অ্যালামনাইদের ফান্ড দিয়ে এগুলো উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। তবে শিক্ষার্থীরা ব্যবহার না করতে চাইলে আমরা সরিয়ে নেব।’

তিনি আরও বলেন, শিবির শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট মেনে রাজনীতি করে এবং সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেবে না।

উমামা ফাতেমার প্রতিবাদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম জগন্নাথ হলে কমিটি দিয়েছে, তখন উমামা প্রতিবাদ করেনি কেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাশিবিরছাত্র শিবির
