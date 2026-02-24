Ajker Patrika
রাজনীতি

বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী: মঈন খান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ০৯
বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী: মঈন খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান বলেছেন, বিএনপি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। তাই সবাইকে নিয়ে রাজনীতি করতে চায়।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদী থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করে এসব কথা বলেন তিনি।

মঈন খান বলেন, বিএনপি সব সময় আইনের শাসনে বিশ্বাসী। তাই সবাইকে নিয়ে রাজনীতি করতে চায়। জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শ ধারণ করে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

moin-khan-2

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য আরও বলেন, বিএনপি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। বিএনপি সব সময় বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। তাই দেশে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

মঈন খান অভিযোগ করে বলেন, গত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে জনগণের ওপর একদলীয় শাসন ও প্রতিহিংসার রাজনীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা থেকে দেশ আজ মুক্ত।

বিষয়:

বিএনপিগণতন্ত্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

সিটিতে শুরু, ইউপিতে শেষ হবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন

সিটিতে শুরু, ইউপিতে শেষ হবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

সম্পর্কিত

বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী: মঈন খান

বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী: মঈন খান

সাংবাদিক-ঢাবি শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের

সাংবাদিক-ঢাবি শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের

সারজিস–হান্নানের নেতৃত্বে এনসিপির স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

সারজিস–হান্নানের নেতৃত্বে এনসিপির স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

ভোটের অঙ্ক দেখে স্থানীয় নির্বাচন দেওয়ার সাহস পাচ্ছে না সরকারি দল: আসিফ মাহমুদ

ভোটের অঙ্ক দেখে স্থানীয় নির্বাচন দেওয়ার সাহস পাচ্ছে না সরকারি দল: আসিফ মাহমুদ