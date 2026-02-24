Ajker Patrika
রাজনীতি

সারজিস–হান্নানের নেতৃত্বে এনসিপির স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সারজিস–হান্নানের নেতৃত্বে এনসিপির স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
সারজিস আলম ও আবদুল হান্নান মাসউদ। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে। নবগঠিত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দলের উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আর সদস্যসচিব হয়েছেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নোয়াখালী-৬ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদ।

গতকাল সোমবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়। এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটিতে চারজনকে সদস্য করা হয়েছে। তাঁরা হলেন— এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা আরিফুল ইসলাম আদীব, আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, তাহসীন রিয়াজ ও মঞ্জিলা ঝুমা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই কমিটিতে এনসিপির সব বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকেরা ‘এক্স অফিসিও’ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। আর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা এবং জেলার নেতারা এই কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

নির্বাচননাহিদ ইসলামসারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

রিপোর্টার নিয়োগ দেবে ঢাকা পোস্ট, আবেদন শুরু

রিপোর্টার নিয়োগ দেবে ঢাকা পোস্ট, আবেদন শুরু

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

সম্পর্কিত

সারজিস–হান্নানের নেতৃত্বে এনসিপির স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

সারজিস–হান্নানের নেতৃত্বে এনসিপির স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

ভোটের অঙ্ক দেখে স্থানীয় নির্বাচন দেওয়ার সাহস পাচ্ছে না সরকারি দল: আসিফ মাহমুদ

ভোটের অঙ্ক দেখে স্থানীয় নির্বাচন দেওয়ার সাহস পাচ্ছে না সরকারি দল: আসিফ মাহমুদ

ছয় সিটিতে দলীয় নেতাদের প্রশাসক নিয়োগ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক: ইসলামী আন্দোলন

ছয় সিটিতে দলীয় নেতাদের প্রশাসক নিয়োগ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক: ইসলামী আন্দোলন

ছয় সিটিতে দলীয় ব্যক্তিদের প্রশাসক নিয়োগে জামায়াতের প্রতিবাদ

ছয় সিটিতে দলীয় ব্যক্তিদের প্রশাসক নিয়োগে জামায়াতের প্রতিবাদ