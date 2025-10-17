Ajker Patrika
বিএনপি-জামায়াত-এনসিপির ইগো ঐকমত্যে বাধা: এবি পার্টির মঞ্জু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মজিবুর রহমান মঞ্জু। ছবি : সংগৃহীত
বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ‘ইগো ঐকমত্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে’ বলে মন্তব্য করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু।

আজ শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

মঞ্জু বলেন, ‘বিএনপি সবচেয়ে বড় দল। তারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল এবং লম্বা সময় ধরে নির্যাতন-নিপীড়ন সয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। তাদের মতো অভিজ্ঞ দল দ্বিতীয়টি নেই। এটা তাদের ইগো। জামায়াত সবচেয়ে সুসংগঠিত দল। চরম দমন-নিপীড়ন সয়েও তারা হাল ছাড়েনি। এ মুহূর্তে তাদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ঊর্ধ্বমুখী। এটা হলো জামায়াতের ইগো।’

এনসিপি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘এনসিপির যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা ছিলেন জুলাই অভ্যুত্থানের শীর্ষ হিরো। তাঁদের আহ্বান ও নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পতন হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এটাও তাঁদের মধ্যে ইগোর জন্ম দিয়েছে।’

অন্তর্বর্তী সরকার এই তিন দলকে বিভিন্ন সময়ে ‘বড় দল’, ‘সরকারের অংশ’ বা ‘খুব গুরুত্বপূর্ণ দল’ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে উল্লেখ করে এবি পার্টির এই নেতা বলেন, ‘এখন দেখছি, এই তিন দলের ইগো ঐকমত্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।’

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে দলীয় ‘ইগো’ পরিহার করে এই তিন রাজনৈতিক দলের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

মঞ্জু বলেন, ‘আশা করি, সংশয় ও সংকট কেটে যাবে।’

আজ জুলাই সনদে এবি পার্টির পক্ষ থেকে দলটির চেয়ারম্যান ছাড়াও সই করেন সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ।

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দলটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ওহাব মিনার, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ জাহাঙ্গীর কাসেম, অ্যাডভোকেট গোলাম ফারুক প্রমুখ।

