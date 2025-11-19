Ajker Patrika
রাজনীতি

কাজ না করে মাঠে ময়দানে বক্তৃতা দেওয়ার রাজনীতি এখন চলবে না: শামা ওবায়েদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪৮
সভায় কথা বলছেন জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম সংগঠনের সভাপতি ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিগত দিনে মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে কাজ না করা রাজনীতি এখন কোনো কাজে লাগবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ। তিনি বলেন, ‘৫০ বছর ধরে দেখে আসছি সেই রাজনীতি আগামী দিনে যদি দেশের মাটিতে হয়, সে রাজনীতি কেউ মেনে নেবে না। আমাদের এখন রাজনীতি করতে হবে মানুষের জন্য, মানুষ ও মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য।’

বিএনপির এই নেত্রী আরও বলেন, ‘রাজনীতি যদি করতে হয় সেটা প্র্যাকটিক্যাল বাস্তববাদী রাজনীতি করতে হবে। এই মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে কোনো কাজ না করা এই যে পদ্ধতি চলেছে বিগত দিনে, সেই পদ্ধতি এখন আর কাজে লাগবে না।’

আজ বুধবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আবদুস সালাম হলে এক বর্ধিত সভায় শামা ওবায়েদ এসব কথা বলেন। জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম নামের সংগঠনটি এই সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম সংগঠনের সভাপতি ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

শামা ওবায়েদ বলেন, ‘আপনি যদি আদতেই দেশ ও দেশের মানুষের ভালো চান, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবার মাথা তুলে দাঁড়াক সেটা চান এবং এই অঞ্চলে সারা বিশ্বে একটি ভালো অর্থনীতিতে পরিণত হোক সেটা যদি চান; তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে। কথা না বলে কাজ করতে হবে এবং কাজের মধ্য দিয়েই জনগণের মন জয় করতে হবে, জনগণের পাশে থাকতে হবে ও মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন করতে হবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই মর্মে উপলব্ধি করেন এবং সেই কারণে ৩১ দফা বিএনপি দিয়েছে।’

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, একটি স্বচ্ছ দায়বদ্ধ সংসদ প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ৩১ দফাই হচ্ছে মূল মন্ত্র এবং আমাদের ম্যানিফেস্টো।

জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম সংগঠনের উদ্দেশে শামা ওবায়েদ বলেন, ‘৩১ দফা বাস্তবায়নে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভবিষ্যতে রাখার সুযোগ আছে। কারণ, মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সন্তান দেশকে যেভাবে আমরা দেখি, দেশের মানুষকে যেভাবে দেখি, দেশের মানুষ ও দেশকে যেভাবে ভালোবাসি, মুক্তিযুদ্ধকে যেভাবে ধারণ করি; সেটা এখন যারা বাংলাদেশে রাজনীতি করছে ও আরও রাজনৈতিক দল যারা আছে, তারাও এভাবে মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে না।’

এই প্রজন্মকে নিজ জায়গা থেকে মানুষের পাশে থাকার আহ্বান জানান বিএনপির এই নেত্রী।

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনরাজনীতিবিদ
