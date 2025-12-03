Ajker Patrika
রাজনীতি

সিসিইউতে নিবিড় তত্ত্বাবধানে খালেদা জিয়া, আশাবাদী চিকিৎসকেরা

  • হাসপাতালে দেখতে গেলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস।
  • যুক্ত হলেন যুক্তরাজ্য থেকে আসা চিকিৎসকেরা।
  • অবস্থার ওঠানামা কিছুটা উদ্বেগের বিষয়, বলছেন বিশেষজ্ঞরা।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ৩৯
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তিনি লিভার, কিডনি ও ফুসফুসের গুরুতর জটিলতায় ভুগছেন। এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে রয়েছেন বিএনপি নেত্রী। এমন পরিস্থিতিতে আজ বুধবার তাঁর চিকিৎসায় যোগ দিয়েছে যুক্তরাজ্য থেকে আসা ৪ সদস্যের চিকিৎসক দল।

আজ সকালে ঢাকায় এসে পৌঁছায় যুক্তরাজ্যের চিকিৎসক দল। ড. রিচার্ড বিউলের নেতৃত্বে চিকিৎসক দলটি খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কাজ শুরু করেছে। গতকাল রাতেই চীন থেকে দ্বিতীয় তথা মূল চিকিৎসক দলটির আসার কথা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

হাসপাতাল সূত্র বলছে, যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলটি খালেদা জিয়ার জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেওয়ার জন্য এসেছে। এর সদস্যরা স্থানীয় চিকিৎসক দলের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসা কার্যক্রমে যুক্ত থাকবেন।

গত ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে রয়েছেন খালেদা জিয়া। অসুস্থ বোধ করায় সেদিন দিবাগত রাতেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সেখানে নেওয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসনকে।

প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়। লিভারের সমস্যা, কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাস, শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিলতা একসঙ্গে দেখা দেওয়ায় তাঁর চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়েছে।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, দেখা যাচ্ছে চিকিৎসায় সমস্যাগুলোর একটির একটু উন্নতি হলেও আবার অন্য একটির অবনতি ঘটছে। এটি কয়েক দিন ধরে উদ্বেগজনকভাবে ওঠানামা করছে। তবে খালেদা জিয়া তাঁকে দেওয়া চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন বলে চিকিৎসকেরা আশাবাদী। তাঁরা বলছেন, এর অর্থ ওষুধ কাজ করছে।

দেশি-বিদেশি চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চলছে খালেদা জিয়ার নিবিড় চিকিৎসা। যুক্তরাজ্য ও চীনের চিকিৎসকদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, সৌদি আরব, ভারত ও পাকিস্তান ইতিমধ্যে চিকিৎসায় সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে।

খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানিয়েছেন, মেডিকেল বোর্ডে দেশের চিকিৎসকদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক এফ এম সিদ্দিকী, অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক এ কিউ এম মহসিন, অধ্যাপক শামসুল আরেফিন, অধ্যাপক জিয়াউল হক, অধ্যাপক মাসুম কামাল, অধ্যাপক এ জেড এম সালেহ, অধ্যাপক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইফুল ইসলাম ও ডা. জাফর ইকবাল। দেশের বাইরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক রফিকউদ্দিন আহমেদ এবং অধ্যাপক জন হ্যামিল্টন, অধ্যাপক ডক্টর হামিদ রব, যুক্তরাজ্য থেকে অধ্যাপক জন প্যাট্রিক, অধ্যাপক জেনিফার ক্রস এবং ডা. জোবাইদা রহমান যৌথভাবে গঠিত মেডিকেল টিমে কাজ করছেন।

খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারে জাহিদ হোসেন বলেন, প্রয়োজন হলে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে বিএনপি চেয়ারপারসনকে দেশের বাইরে নেওয়া হবে।

দেখতে গেলেন ড. ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল সন্ধ্যায় খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের কাছে নিয়ে যান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও শাহাবুদ্দিন তালুকদার উপস্থিত ছিলেন। এর আগে দুপুরে খালেদা জিয়ার অবস্থার খোঁজখবর জানতে হাসপাতালে যান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

প্রতিবন্ধী শিক্ষকেরা ৩৯ দিন ধরে রাস্তায় বসে থাকার মানে সামাজিক অগ্রগতি নেই: প্রিন্স

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। ফাইল ছবি
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেছেন, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাস্তায় বসে থাকা প্রমাণ করে সামাজিক অগ্রগতির আলামত নেই।

আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ৩৪তম আন্তর্জাতিক ও ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ আলোচনা সভাটি আয়োজন করে।

সিপিবি নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ‘এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে স্লোগানটা সামনে রাখা হয়েছে যে—‘‘প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি; সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি’’। এখন এখানে আসার আগে আমি হিসাব মিলাচ্ছিলাম। আমাদের সমাজে যারা ক্ষমতায় আছে, তারা কি সব জায়গায় প্রতিবন্ধীরা অংশগ্রহণ করে এমন সমাজ নিশ্চিত করতে পারছে? সামাজিক অগ্রগতি কি নিশ্চিত করতে পারছে? পারে নাই।’

প্রিন্স বলেন, যদি তা না করে থাকে, তাহলে যেন অন্ততপক্ষে বর্তমান সরকার (যারা পূর্ববর্তী কর্তৃত্ববাদী সরকারের পরে ক্ষমতায় এসেছে) যেন দায়িত্ব পালনের আলামত দেখায়। শিক্ষকদের ৩৯ দিন রাস্তায় বসে থাকতে হওয়া প্রমাণ করে যে সামাজিক অগ্রগতির আলামত নেই।

রুহিন হোসেন প্রিন্স আরও বলেন, ‘জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস নিয়ে মিরপুরে সভা হচ্ছে এবং কিছু লোককে পুরস্কারও দেওয়া হবে। আজকে এই দিবসকে সামনে রেখে বিকেলে নানা ধরনের মেলা হবে, শুধু এখানে না আরও অনেক জায়গায়। এতে তো আমাদের কোনো আপত্তি নাই। বরং, আমরা সবাই মিলে যদি ওইখানে এই কাজে শরিক হতে পারতাম, আমাদের ভালো লাগত। কিন্তু সেই সুযোগ আমাদের কেন হয়নি?’

সিপিবির এ নেতা বলেন, ‘আজকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে যে সরকার ক্ষমতায় আছে, তার আগের সরকার ছিল কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারী। আমরা বলতাম তারা নিজেদের স্বার্থে কাজ করে, এই সাধারণদের স্বার্থ রক্ষা করে না। আমরা তো এই সরকারের কাছে প্রত্যাশা করতে পারি যে তারা অন্ততপক্ষে এই দায়িত্বে কী কী পালন করতেছে দয়া করে সেই কথাটা বলুন। আমরা কি তার কোনো আলামত দেখতে পাচ্ছি? সেই আলামত দেখলে আমাদের শিক্ষকদের ৩৯ দিন রাস্তায় থাকতে হয়? হয় না।’

‘প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি; সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি’—স্লোগানটি কাগজের কথা উল্লেখ করে প্রিন্স বলেন, ‘আমি পরিষ্কার করে বলি, ওইটা হচ্ছে কাগজের কথা। আমি সরকারের উদ্দেশে বলি, ওই স্লোগান যদি বাস্তবায়ন চান, তাহলে প্রতিবন্ধীদের আমাদের সমাজের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অনেক কাজ করার দরকার। সেই কাজ করেন। প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে আমাদের যে শিক্ষকেরা আছেন, তাঁদের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য অন্যতম ভূমিকা রাখতে পারেন। তাঁদের (শিক্ষক) মনে কষ্ট দিয়ে অন্য সময় নিশ্চিত করতে পারবেন না।’

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য দাবি উল্লেখ করে রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, শিক্ষকদের বেশি দিন রাস্তায় বসে থাকা উচিত নয়, কারণ, সরকারের হাতেও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য বেশি সময় নেই। যাঁরা আজ দাবি মানছেন না, তাঁদের ভবিষ্যতে রাস্তায় এসে শিক্ষকদের পক্ষে মিছিল করতে হতে পারে।

আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) বরিশাল জেলা কমিটির সদস্যসচিব মনীষা চক্রবর্ত্তী। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদের সভাপতি ইলিয়াস রাজ, সাধারণ সম্পাদক শারমিন জাহান রিমু, ঝালকাঠি জেলার সভাপতি রাবেয়া আক্তার সুমি, বরিশাল জেলার সভাপতি জীবন কৃষ্ণ সাহা প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পাঁচ দফা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়েছেন। আজ ৩৯তম দিনের মতো তাঁরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

তাঁদের পাঁচটি দাবি হলো—সব বিশেষ (অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী) বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি নিশ্চিত করা; সব বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিত করা; বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ৩ হাজার টাকা নিশ্চিত করা, পাশাপাশি মিডডে মিল, উচ্চমানের শিক্ষাসামগ্রী, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও থেরাপি সেন্টার বাস্তবায়ন করা; ছাত্রছাত্রীদের ভোকেশনাল শিক্ষা কারিকুলামের আওতায় কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা; চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত কোটা সুনিশ্চিত করা।

১০টা যদি ভোট পাই, তাও দেবিদ্বার ছেড়ে যাব না: হাসনাত আবদুল্লাহ

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ২৫
হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘ঢাকায় নির্বাচন করা সহজ না? আমার লগে আমার পার্টির অনেকের সাথে ঝামেলা চলতেছে আমি কেন ঢাকায় দাঁড়াইতাছি না। হোনেন কাকু, আমি ১০টা যদি ভোট পাই, তা-ও দেবিদ্বার ছাইড়া যাওইন্যা পুলাপাইন না। নির্বাচনে হারার পরের দিনও আবার দেবিদ্বার আসব। এটা আমার মা-বাবা।’

আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে দেবিদ্বার উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। সেখানে তিনি এসব কথা বলেন। কুমিল্লা-৪ দেবিদ্বার আসনে এনসিপির প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

একই দিন সন্ধ্যায় উপজেলার মোহনপুরে এক উঠান বৈঠকে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমরা যাঁরা খেটে খাওয়া মানুষ, যাঁরা নেতা বানান, যাঁরা মানুষের বাড়ি বানান, নিজের থাকার ঘর হয় না। যাঁরা রাস্তায় আলো জ্বালান, কিন্তু নিজের কুপিতে কেরোসিন থাকে না। যাঁরা মেইলে ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন অন্যের ভাত জোগান, নিজের ঘরের স্ত্রী-সন্তানের খাবার থাকে না। যে প্রবাসীরা বিদেশে পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠান, যাঁরা এয়ারপোর্টে হেনস্তা হন, যাঁরা আমার আব্বার মতো রাজমিস্ত্রি-কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন, তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এখানে দাঁড়াইছি।’

এনসিপি নেতা বলেন, ‘আপনাদের যারা কামলা বলে তিরস্কার করে, এবার আপনাদের সন্তান হিসেবে আমি নির্বাচনে দাঁড়াইছি। এবার আপনাদের সাথে নিয়ে হবে আমার ব্যালট বিপ্লব। আমার দায়িত্বটা আপনাদের নিতে হবে, যে মায়েরা জুলাইয়ে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছেন সেই মায়েদের, খালা আপা ফুফিদের আমার দায়িত্বটা নিতে হবে।’

এনসিপির কার্যালয়ে আইআরআই প্রতিনিধিদল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ বুধবার সকালে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার সকালে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধিদল। আজ বুধবার সকালে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে এনসিপির কার্যালয়ে যান এই প্রতিনিধিদল।

এনসিপির মিডিয়া সেল এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন আইআরআইয়ের সেন্টার ফর ইনসাইটস ইন সার্ভে রিসার্চের জ্যেষ্ঠ পরিচালক সোনজা গ্লোকল। তাঁদের স্বাগত জানান এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা ও যুগ্ম প্রধান সমন্বয়কারী নাভিদ নওরোজ শাহ। তাঁরা সম্প্রতি আইআরআই পরিচালিত প্রাক্‌-নির্বাচন জরিপ এবং বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন।

গত ২২ অক্টোবর এনসিপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে আইআরআইয়ের প্রাক্-নির্বাচনী মূল্যায়ন দল। রাজধানীর একটি হোটেলে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ওই বৈঠকে আইআরআই প্রতিনিধিদলে ছিলেন বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্য ক্রিস্টোফার জে ফুসনার, সিএনএএসের সিনিয়র ফেলো ও ইন্দো-প্যাসিফিক সিকিউরিটি প্রোগ্রামের পরিচালক লিসা কার্টিস, কারিগরি বিশেষজ্ঞ জেসিকা কিগান, আবাসিক প্রোগ্রাম ডিরেক্টর স্টিভ সিমা, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জেমি স্পাইকারম্যান, রাজনৈতিক দল ও প্রচার কৌশলবিষয়ক পরামর্শক জন ফ্লুহার্টি, পরামর্শক ডারিন বিয়েলেকি ও প্রোগ্রাম পরামর্শক অমিতাভ ঘোষ।

অন্যদিকে এনসিপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুগ্ম আহ্বায়ক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের (আইআরসি) প্রধান সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক ও আইআরসি সদস্য মনিরা শারমিন, যুগ্ম সদস্যসচিব ও আইআরসির উপপ্রধান আলাউদ্দিন মোহাম্মদ এবং যুগ্ম সদস্যসচিব ও আইআরসি সদস্য তাহসিন রিয়াজ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এনসিপির মনোনয়ন আবেদনপ্রক্রিয়া এখনো খোলা: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময়সীমা গত ২০ নভেম্বর শেষ হয়েছে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাইলে এখনো মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। তাঁদের জন্য এনসিপির মনোনয়ন আবেদনপ্রক্রিয়া এখনো খোলা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উপলক্ষে আজ বুধবার এনসিপি আয়োজিত আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এসব কথা জানান। রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সভা হয়।

সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্দেশে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমাদের মনোনয়ন আবেদনপ্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। আমরা কয়েক দিনের মধ্যে প্রার্থিতা ঘোষণা করব। এটা (মনোনয়ন আবেদনপ্রক্রিয়া) আপনাদের জন্য এখনো খোলা। এই নির্বাচনে প্রতিবন্ধী ভাই ও বন্ধুদের আমরা মনোনয়ন দিতে চাই। এটা আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত।’

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্দেশে নাসীরুদ্দীন আরও বলেন, ‘এনসিপি জিয়া, শেখ, চৌধুরী, আশরাফ, রহমান—এ ধরনের কোনো পার্টি না। আপনাদের সংগ্রাম করতে হবে। যারা সংস্কারের বিপক্ষে, যারা সংস্কারের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হয়ে আছে, তাদের সুস্থ করে তুলতে হবে। এ দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে।’

এনসিপি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার ব্যবস্থা করতে চায় বলে জানান নাসীরুদ্দীন।

নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘প্রতিবন্ধী কোটায় আমরা আপনাদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। আপনাদের জন্য সমাজের প্রত্যেক জায়গায়, প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্পেশাল স্ট্যাটাসের (বিশেষ মর্যাদা) মধ্য দিয়ে এমন এক প্রক্রিয়ায় যেতে চাই, যেখানে আপনারা সর্ব প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আমরা এটার নিশ্চয়তা বিধান করতে চাই।’

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি এবং এনসিপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

