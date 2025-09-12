Ajker Patrika
ইসরায়েলি বসতি বাড়ানোর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করতে হবে: তারেক রহমান

বাসস, ঢাকা  
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ফাইল ছবি
ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরায়েলের বসতি সম্প্রসারণ পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এই পরিকল্পনা বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তারেক রহমান এ কথা বলেন।

ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশিরা সব সময় ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ঔপনিবেশিক সহিংস দমন-পীড়ন ও নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংহতি প্রকাশ করেছেন।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর অব্যাহত বর্ণবাদ এবং ফিলিস্তিনের জনগণ, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ভূমি, তাদের ইতিহাসের ওপর আগ্রাসন কোনোভাবেই গণহত্যা ও ফিলিস্তিনিদের পরিকল্পিত জাতিগত নির্মূলের চেয়ে কম কিছু নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। এটিকে ‘ঘৃণ্য’ বলেও অভিহিত করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

তারেক রহমান মধ্যপ্রাচ্য, উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাস ও কর্মরত বহু বাংলাদেশির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান ইসরায়েলি সরকারের কর্মকাণ্ড গোটা অঞ্চলকে একটি রসাতলে ঠেলে দিচ্ছে।

পোস্টে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরায়েলি সরকারের বসতি স্থাপন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নিন্দা ও চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে আহ্বান জানান, তাঁরা যাতে দেরি না করে গাজায় ইসরায়েলি সরকারের স্পষ্ট গণহত্যার বিষয়ে রায় দেন। কেননা ফিলিস্তিনিরা আরও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হবে না, এই জায়গা আমাদের: নেতানিয়াহুফিলিস্তিন রাষ্ট্র হবে না, এই জায়গা আমাদের: নেতানিয়াহু

উল্লেখ্য, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অধিকৃত পশ্চিম তীরে নতুন করে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন কার্যত অসম্ভব হয়ে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহু এক চুক্তিতে সই করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে পশ্চিম তীরকে কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত করে নতুন ইহুদি বসতি গড়ে তোলা হবে।

জেরুসালেমের পূর্বে অবস্থিত ইসরায়েলি বসতি মা’আলে আদুমিমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ‘আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে যাচ্ছি—ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র হবে না। এই জায়গা আমাদের। আমরা শহরের জনসংখ্যা দ্বিগুণ করতে যাচ্ছি।’

এদিকে ইসরায়েলের নতুন বসতি পরিকল্পনার সিদ্ধান্তে সম্প্রতি যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানসহ ২১টি দেশ নিন্দা জানিয়েছে।

