রাজনীতি

গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ৫১
সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন তারেক রহমান। ছবি: স্ক্রিনশট
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান গণমাধ্যম সম্পাদক, সিনিয়র সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে এক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে মিলিত হয়েছেন। আজ শনিবার রাজধানীর বনানীতে হোটেল শেরাটনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংবাদপত্রের সম্পাদক, টেলিভিশন চ্যানেলের প্রধান নির্বাহী এবং মাঠপর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। বেলা সোয়া ১১টার দিকে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

দীর্ঘদিন পর গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের এই সরাসরি মতবিনিময় রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতা উভয় মহলে বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। বনানীর হোটেল শেরাটনের অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

বিষয়:

গণমাধ্যমবিএনপিতারেক রহমানসাংবাদিক
