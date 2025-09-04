Ajker Patrika
রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে ইইউর রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। ছবি: আজকের পত্রিকা
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে ইইউর রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং মতবিনিময় করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে ডেপুটি হেড অব ডেলিগেশন বেইবা জেরিনা, জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও জামায়াতের আমিরের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসানের উপস্থিতিতে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে জামায়াতের আমিরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন মাইকেল মিলার। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের দিকে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ইইউর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের বৈঠক হওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়।

এ ছাড়াও তাঁরা বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায় বলে জানিয়েছে দলটি।

ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

বিষয়:

বাংলাদেশইউরোপীয় ইউনিয়নজামায়াতে ইসলামীরাষ্ট্রদূত
