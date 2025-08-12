Ajker Patrika
শেখ হাসিনার পরামর্শে দেশ চালাচ্ছে সরকার: রাশেদ খান

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে গণঅধিকার পরিষদের আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঝিনাইদহে গণঅধিকার পরিষদের আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংস্কার, বিচারসহ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার যেভাবে দেশ পরিচালনা করছে, এর কড়া সমালোচনা করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান। তিনি বলেছেন, এই সরকার শেখ হাসিনার পরামর্শে দেশ চালাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে ‘কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে ২০২৪ সালের রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এবং একটি সফল গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী রাষ্ট্র সংস্কারে করণীয় শীর্ষক’ আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

মো. রাশেদ খান বলেন, চলমান সংস্কার, খুনিদের বিচার ও দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ড. ইউনূস সরকার হাসিনার পরামর্শে দেশ চালাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে দেশ থেকে মুজিববাদ ও ফ্যাসিবাদের বিলোপ হবে না।

প্রত্যেক উপদেষ্টা আখের গোছাচ্ছেন: রাশেদপ্রত্যেক উপদেষ্টা আখের গোছাচ্ছেন: রাশেদ

তিনি বলেন, চুনোপুঁটিদের নয়, খুনি শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, কামাল ও শামীম ওসমানদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে হবে। এ নিয়ে জাতি কোনো টালবাহানা সহ্য করবে না। প্রয়োজন হলে আরও ১০টি ট্রাইব্যুনাল বসাতে হবে। টাকা না থাকলে জনগণ টাকা দেবে।

জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি শাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, যুব অধিকারের সভাপতি রাকিবুল হাসান রকিব, যুবনেতা মো. মিশন আলী, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আবদুল্লা আল মামুন, সাধারণ সম্পাদ মো. রায়হান হোসেন রিহান, মো. মাহফুজ রহমান, মো. হালিম পারভেজ, মো. নাহিদ হাসনান প্রমুখ।

