Ajker Patrika
> রাজনীতি

নুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হাসপাতালের নুরের সঙ্গে কথা বলছেন মির্জা ফখরুল। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাসপাতালের নুরের সঙ্গে কথা বলছেন মির্জা ফখরুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালে যান তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

এ সময় বিএনপি মহাসচিব ভিপি নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। নুর যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, সেজন্য তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিকিৎসকদের অনুরোধ জানান মির্জা ফখরুল।

এ সময় মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ছিলেন বিএনপির সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান রতন।

এদিকে ভিপি নুরকে দেখতে যাওয়ার আগে কাকরাইলের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটভুক্ত জাগপার সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমানকে দেখতে যান মির্জা ফখরুল। গতকাল সোমবার বিজয়নগরে সন্ত্রাসী হামলায় গুরুতর আহত হন খন্দকার লুৎফর রহমান।

বিষয়:

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরগণঅধিকার পরিষদনুরুল হক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

ভারতসহ একসঙ্গে তিন দেশ সামলাবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নারীর সঙ্গে ঝগড়ার পর রূপসা সেতু থেকে নিচে লাফ দেন সাংবাদিক বুলু: কোস্ট গার্ড

ডাকসু প্রার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি, সমালোচনার ঝড়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

নুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

নুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

ডাকসু প্রার্থীকে ‘শিবির নেতার’ গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে কর্মসূচি দিল ছাত্রদল

ডাকসু প্রার্থীকে ‘শিবির নেতার’ গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে কর্মসূচি দিল ছাত্রদল

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

বিএনপির পেশাজীবী পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত

বিএনপির পেশাজীবী পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত