সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ছবি: সংগৃহীত
আজ শুক্রবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনাকুঞ্জের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তিনি সম্মতি জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এই তথ্য জানান।

মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী খালেদা জিয়া অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলেও জানান শায়রুল।

বিএনপিসশস্ত্র বাহিনীখালেদা জিয়া
