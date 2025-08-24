Ajker Patrika
> রাজনীতি

কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি
জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি

রাষ্ট্রব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

মালয়েশিয়া সফরকালে গতকাল শনিবার প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। সভায় নাহিদ ইসলামের বক্তব্য আজ এনসিপির ফেসবুক পেজে তুলে ধরা হয়।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচন কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন আনে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান রাষ্ট্রের কাঠামো বদলায়। সেই কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে আমরা এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব।’

তিনি বলেন, এই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের আগের যেকোনো গণ-আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন। এই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটা নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছে। তরুণদের উত্থান ঘটেছে।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘গত এক বছরে বাংলাদেশ সংস্কারের পথে এগিয়েছে। কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এখন একটা অনিশ্চয়তার জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে সংস্কার হবে, নাকি সংস্কার ছাড়াই নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা খুব স্পষ্ট করে বলেছি, আমরা নতুন সংবিধান চাই। প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার চাই।’

নাহিদ ইসলামের তিন দিনের মালয়েশিয়া সফরের আয়োজন করেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স-মালয়েশিয়া চ্যাপ্টার।

আজ রাতে তাঁর দেশে ফেরার কথা। আগামী মঙ্গলবার চীনের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। এনসিপির সাত নেতা তাঁর সফরসঙ্গী হবেন বলে জানা গেছে।

বিষয়:

নির্বাচননাহিদ ইসলামএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়াকে দেখতে ফিরোজায় ইসহাক দার

খালেদা জিয়াকে দেখতে ফিরোজায় ইসহাক দার

পিআর ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন: জামায়াত নেতা তাহের

পিআর ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন: জামায়াত নেতা তাহের

কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব: নাহিদ ইসলাম

কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব: নাহিদ ইসলাম

‘উদ্ভট ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী’ বক্তব্য: ফজলুর রহমানকে বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশ

‘উদ্ভট ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী’ বক্তব্য: ফজলুর রহমানকে বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশ