কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাষ্ট্রব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
মালয়েশিয়া সফরকালে গতকাল শনিবার প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। সভায় নাহিদ ইসলামের বক্তব্য আজ এনসিপির ফেসবুক পেজে তুলে ধরা হয়।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচন কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন আনে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান রাষ্ট্রের কাঠামো বদলায়। সেই কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে আমরা এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব।’
তিনি বলেন, এই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের আগের যেকোনো গণ-আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন। এই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটা নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছে। তরুণদের উত্থান ঘটেছে।
এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘গত এক বছরে বাংলাদেশ সংস্কারের পথে এগিয়েছে। কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এখন একটা অনিশ্চয়তার জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে সংস্কার হবে, নাকি সংস্কার ছাড়াই নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা খুব স্পষ্ট করে বলেছি, আমরা নতুন সংবিধান চাই। প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার চাই।’
নাহিদ ইসলামের তিন দিনের মালয়েশিয়া সফরের আয়োজন করেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স-মালয়েশিয়া চ্যাপ্টার।
আজ রাতে তাঁর দেশে ফেরার কথা। আগামী মঙ্গলবার চীনের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। এনসিপির সাত নেতা তাঁর সফরসঙ্গী হবেন বলে জানা গেছে।
রাষ্ট্রব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
মালয়েশিয়া সফরকালে গতকাল শনিবার প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। সভায় নাহিদ ইসলামের বক্তব্য আজ এনসিপির ফেসবুক পেজে তুলে ধরা হয়।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচন কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন আনে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান রাষ্ট্রের কাঠামো বদলায়। সেই কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে আমরা এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব।’
তিনি বলেন, এই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের আগের যেকোনো গণ-আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন। এই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটা নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছে। তরুণদের উত্থান ঘটেছে।
এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘গত এক বছরে বাংলাদেশ সংস্কারের পথে এগিয়েছে। কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এখন একটা অনিশ্চয়তার জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে সংস্কার হবে, নাকি সংস্কার ছাড়াই নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা খুব স্পষ্ট করে বলেছি, আমরা নতুন সংবিধান চাই। প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার চাই।’
নাহিদ ইসলামের তিন দিনের মালয়েশিয়া সফরের আয়োজন করেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স-মালয়েশিয়া চ্যাপ্টার।
আজ রাতে তাঁর দেশে ফেরার কথা। আগামী মঙ্গলবার চীনের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। এনসিপির সাত নেতা তাঁর সফরসঙ্গী হবেন বলে জানা গেছে।
আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের বাসা ফিরোজায় যান ইসহাক দার। এ সময় খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন তিনি।২৪ মিনিট আগে
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, ট্র্যাডিশনাল নির্বাচনী পদ্ধতির ব্যর্থতা স্পষ্ট হওয়ায় এখন পিআর (আনুপাতিক) পদ্ধতি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যর্থতার জন্য মূলত দায়ী রাজনৈতিক নেতারা ও দলসমূহ, যারা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়েছে।৪০ মিনিট আগে
জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান নিয়ে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশে যথাযথ কারণ দর্শিয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত জবাব দেও১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর মুহাম্মাদ ইসহাক দার। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ২টার দিকে জামায়াত আমিরের বাসভবনে ঘণ্টাব্যাপী এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে