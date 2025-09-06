বিচারের জন্যে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা হবে, মিছিল করতে হবে না: মোস্তফা জামান

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোহাম্মদ মোস্তফা জামান বলেছেন, ‘শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনারা কষ্ট করে মিছিল করবেন না। আপনারা যদি এত কষ্ট করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ আপনাদের চিহ্নিত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেবে। শেখ হাসিনা যে গণহত্যা চালিয়েছে, তাঁকে বিচারের জন্য দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।’
আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে এই পোস্ট দেন বিএনপির মহানগর উত্তরের নেতা।
মোস্তফা জামান লেখেন, ‘শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মিছিল করতে হবে কেন? তাঁকে দেশে ফেরানোর জন্য সরকার ও বিএনপির পক্ষ থেকে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি যে গণহত্যা চালিয়েছে তাঁর বিচারের জন্য তাকে এ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।’
সম্প্রতি শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁও ও ধানমন্ডিতে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ মিছিল বের করেছে উল্লেখ করে মোস্তফা জামান বলেন, ‘সত্যিকার অর্থে শেখের বেটি শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসতে চায়? একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তাঁর যে কর্মকাণ্ড, তিনি যে দেশে ফিরতে চান, তাতে তা মনে হয় না। কিন্তু সে দেশের ভেতরে অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, এটা নিশ্চিত। শুধু আমি না সাধারণ মানুষ তা বোঝে।’
মহানগর সদস্যসচিব মোস্তফা জামান বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। অনেক কষ্ট করে আন্দোলন করতে হতো। অনেকে তৎকালীন বিএনপির সঙ্গে নিষিদ্ধ স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের আন্দোলন সংগ্রাম মিলাতে চাইবে। তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই বিএনপি কিন্তু নিষিদ্ধ সংগঠন ছিল না। আওয়ামী লীগ কিন্তু নিষিদ্ধ সংগঠন। আর বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী তারা যে ধরনের আন্দোলন করুক তা বেআইনি। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে বদ্ধপরিকর। যারা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটাতে চায় আমি সহ আমাদের দল ও দলের নেতা-কর্মীরা সজাগ রয়েছি।’
বিএনপি নেতা মোস্তফা জামান আরও বলেন, ‘আমাদের নেত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। তিনি দেশে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম কষ্ট করে গেছেন। বেগম খালেদা জিয়াকে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছেন। শেখ হাসিনা মৃত্যুর ভয়ে এ দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। শেখ হাসিনা এই প্রথম দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। জি হ্যাঁ তিনি এ নিয়ে তিন তিন বার পালিয়েছেন। এটাই তার জীবনের শেষ পালানো।’
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোহাম্মদ মোস্তফা জামান বলেছেন, ‘শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনারা কষ্ট করে মিছিল করবেন না। আপনারা যদি এত কষ্ট করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ আপনাদের চিহ্নিত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেবে। শেখ হাসিনা যে গণহত্যা চালিয়েছে, তাঁকে বিচারের জন্য দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।’
আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে এই পোস্ট দেন বিএনপির মহানগর উত্তরের নেতা।
মোস্তফা জামান লেখেন, ‘শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মিছিল করতে হবে কেন? তাঁকে দেশে ফেরানোর জন্য সরকার ও বিএনপির পক্ষ থেকে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি যে গণহত্যা চালিয়েছে তাঁর বিচারের জন্য তাকে এ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।’
সম্প্রতি শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁও ও ধানমন্ডিতে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ মিছিল বের করেছে উল্লেখ করে মোস্তফা জামান বলেন, ‘সত্যিকার অর্থে শেখের বেটি শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসতে চায়? একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তাঁর যে কর্মকাণ্ড, তিনি যে দেশে ফিরতে চান, তাতে তা মনে হয় না। কিন্তু সে দেশের ভেতরে অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, এটা নিশ্চিত। শুধু আমি না সাধারণ মানুষ তা বোঝে।’
মহানগর সদস্যসচিব মোস্তফা জামান বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। অনেক কষ্ট করে আন্দোলন করতে হতো। অনেকে তৎকালীন বিএনপির সঙ্গে নিষিদ্ধ স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের আন্দোলন সংগ্রাম মিলাতে চাইবে। তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই বিএনপি কিন্তু নিষিদ্ধ সংগঠন ছিল না। আওয়ামী লীগ কিন্তু নিষিদ্ধ সংগঠন। আর বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী তারা যে ধরনের আন্দোলন করুক তা বেআইনি। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে বদ্ধপরিকর। যারা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটাতে চায় আমি সহ আমাদের দল ও দলের নেতা-কর্মীরা সজাগ রয়েছি।’
বিএনপি নেতা মোস্তফা জামান আরও বলেন, ‘আমাদের নেত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। তিনি দেশে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম কষ্ট করে গেছেন। বেগম খালেদা জিয়াকে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছেন। শেখ হাসিনা মৃত্যুর ভয়ে এ দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। শেখ হাসিনা এই প্রথম দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। জি হ্যাঁ তিনি এ নিয়ে তিন তিন বার পালিয়েছেন। এটাই তার জীবনের শেষ পালানো।’
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা না দিতে একটা মহল সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি আরও বলেন, ‘নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। নুরুল হক নুরের শর্টটাইম মেমোরি লস হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল...১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলা’-এর লাশ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। আজ শনিবার জামায়াতের প্রচার বিভাগের পাঠানো এক বিবৃতিতে এমনটি জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। তিনি বলেন, ‘আমাদের পার্টি অফিসে বারবার হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা কেবল একটি রাজনৈতিক দলের ওপর আক্রমণ নয়, বরং দেশের...৩ ঘণ্টা আগে
মাজার ভাঙচুর ও লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ‘আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, দেশের ভেতরে গভীর একটি চক্রান্ত চলছে। মাজার ভাঙা, লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার মতো জঘন্য ঘটনা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রেরই অংশ হতে পারে। সেই ষড়যন্ত্র চলছে কিনা...৩ ঘণ্টা আগে