বহিষ্কারের দেড় মাস পর মাহিন সরকারকে দলে ফেরাল এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মাহিন সরকার। ছবি: সংগৃহীত
মাহিন সরকার। ছবি: সংগৃহীত

দলের শীর্ষ নেতাদের ‘অনুমতি না নিয়ে’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদের প্রার্থী হওয়ায় মাহিন সরকারকে সাময়িক বহিষ্কার করেছিল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দেড় মাস পর বহিষ্কৃত এই যুগ্ম সদস্যসচিবকে দলে ফেরাল এনসিপি।

মাহিন সরকারের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে আগের পদে বহাল করা হয়েছে জানিয়ে গতকাল শুক্রবার রাতে এনসিপির পক্ষ থেকে চিঠি প্রকাশ করা হয়।

দলের যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা চিঠিতে বলা হয়, ‘এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশে মাহিন সরকারের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করে স্বপদ ও দায়িত্বে (যুগ্ম সদস্যসচিব, কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি, জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি) পুনরায় বহাল করা হলো।’

গতকাল রাতেই চিঠিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করে মাহিন সরকার বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করব।’

এনসিপি গত ১৮ আগস্ট জানিয়েছিল, ‘গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের’ কারণে যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে নিজের পদ ও দায়িত্ব থেকে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহিষ্কার করা হলো। প্রার্থিতা ঘোষণার আগে নাহিদ ইসলাম ও আখতার হোসেনের ‘অনুমতি নেননি’ মাহিন।

অবশ্য ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণের চার দিন আগে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন দেন মাহিন। আবু বাকেরকে ভোট দিতে নিজের সমর্থকদের প্রতি অনুরোধ জানান সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের এই জিএস প্রার্থী।

বিষয়:

ডাকসুজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপিডাকসু নির্বাচন ২০২৫
