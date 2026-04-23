Ajker Patrika
রাজনীতি

মনোনয়নপত্র গ্রহণ না করায় আদালতে যাচ্ছেন নুসরাত তাবাসসুম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নুসরাত তাবাসসুম। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের বিষয়ে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করবেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ কথা জানিয়েছেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব সালেহ উদ্দিন সিফাত।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে সিফাত জানান, সংরক্ষিত নারী আসনে এনসিপি থেকে মোট তিনজন মনোনয়ন জমা দেন। ডা. মাহমুদা মিতু, মনিরা শারমিন এবং নুসরাত তাবাসসুম। তাঁর মধ্যে ডা. মাহমুদা মিতুর মনোনয়ন বৈধ ঘোষিত হয়েছে। মনিরা শারমিনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষিত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পর দাখিল করায় নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্র কমিশন বিবেচনা করেনি।

সালেহ উদ্দিন সিফাত আরও জানান, মনিরা শারমিন মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের ট্রাইব্যুনালে আপিল করবেন। সেই প্রস্তুতি ইতিমধ্যে তিনি নিচ্ছেন। তবে ট্রাইব্যুনালে আপিলের সুযোগ থাকছে না নুসরাত তাবাসসুমের। ফলে নুসরাত তাবাসসুমকে এই বিষয়ে সরাসরি উচ্চ আদালতে রিট আবেদন দায়ের করতে হবে।

সিফাত বলেন, ‘হাইকোর্ট নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্রকে অন-মেরিট’ যাচাই করার রুল ইস্যু করে ডাইরেকশন দিলে, মনোনয়নপত্রটি যাচাই করে সিদ্ধান্ত জানাবে কমিশন। আমরা অতি দ্রুত এই বিষয়ে আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করব।’

সবেশেষে সিফাত লেখেন, ‘এই আসনটি এনসিপিরই থাকবে, ইনশাআল্লাহ। আইনী লড়াইয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত।’

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ের ১৯ মিনিট পর মনোনয়নপত্র জমা দেন নুসরাত তাবাসসুম। বিলম্ব হওয়ায় তাঁর আবেদনটি গ্রহণ করা হয়নি বলে গতকাল বুধবার সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা নিশ্চিত করেন।

বিষয়:

সংসদ সদস্যনারীহাইকোর্টএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পর্কিত

