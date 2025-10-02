সাংবাদিকদের সঙ্গে এনসিপি নেতা-কর্মীদের ‘দুর্ব্যবহার’, আখতার-জারার সংবাদ সম্মেলন বর্জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কিছু নেতা-কর্মী সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারার সংবাদ সম্মেলন বর্জন করেছেন সাংবাদিকেরা। আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি ফটকে এই ঘটনা ঘটে। সে সময় আখতার হোসেন ও তাসনিম জারা ঘটনাস্থলে ছিলেন না। পরে এনসিপির মিডিয়া সেল এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করে।
জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছিলেন। তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। ৯ দিনের নিউইয়র্ক সফর শেষে প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সফরসঙ্গীরা বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ঢাকায় পৌঁছান।
ঢাকায় পৌঁছানোর পর বিমানবন্দরে আখতার-জারার সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক সাংবাদিক জানান, তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ভিআইপি ফটকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় আখতার হোসেন ও তাসনিম জারার জন্য ফুল নিয়ে পাশেই অবস্থান করছিলেন এনসিপির কিছু নেতা-কর্মী।
হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যের সময় এনসিপির নেতা-কর্মীরা উচ্চ স্বরে ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’ বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন। এতে হুমায়ুন কবিরের কথা শুনতে সাংবাদিকদের সমস্যা হওয়ায় তাঁরা (সাংবাদিক) এনসিপি নেতা-কর্মীদের স্লোগান না দিতে অনুরোধ করেন। তখন এনসিপির কিছু নেতা-কর্মী কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এর জেরে সাংবাদিকেরা বিমানবন্দরে এনসিপি নেতা আখতার হোসেন ও তাসনিম জারার সংবাদ সম্মেলন বর্জনের ঘোষণা দেন।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কিছু নেতা-কর্মী সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারার সংবাদ সম্মেলন বর্জন করেছেন সাংবাদিকেরা। আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি ফটকে এই ঘটনা ঘটে। সে সময় আখতার হোসেন ও তাসনিম জারা ঘটনাস্থলে ছিলেন না। পরে এনসিপির মিডিয়া সেল এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করে।
জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছিলেন। তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। ৯ দিনের নিউইয়র্ক সফর শেষে প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সফরসঙ্গীরা বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ঢাকায় পৌঁছান।
ঢাকায় পৌঁছানোর পর বিমানবন্দরে আখতার-জারার সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক সাংবাদিক জানান, তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ভিআইপি ফটকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় আখতার হোসেন ও তাসনিম জারার জন্য ফুল নিয়ে পাশেই অবস্থান করছিলেন এনসিপির কিছু নেতা-কর্মী।
হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যের সময় এনসিপির নেতা-কর্মীরা উচ্চ স্বরে ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’ বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন। এতে হুমায়ুন কবিরের কথা শুনতে সাংবাদিকদের সমস্যা হওয়ায় তাঁরা (সাংবাদিক) এনসিপি নেতা-কর্মীদের স্লোগান না দিতে অনুরোধ করেন। তখন এনসিপির কিছু নেতা-কর্মী কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এর জেরে সাংবাদিকেরা বিমানবন্দরে এনসিপি নেতা আখতার হোসেন ও তাসনিম জারার সংবাদ সম্মেলন বর্জনের ঘোষণা দেন।
আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তাবাহী নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাতে ইসরায়েলের ‘বর্বর’ হামলা এবং অবৈধভাবে আটকের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম ও সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম সাদ্দাম এ নিন্দা জানান।২ ঘণ্টা আগে
হুমায়ুন কবির বলেন, তারেক রহমান খুব শিগগিরই দেশে ফিরবেন। তার দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বেই অংশ নেবে বিএনপি।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত মি. পাওলো ফারনান্দো দিয়াস ফেরেস সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় রাজধানীর বসুন্ধরাস্থ জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।২১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত মি. নিকোলাস উইকস সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৯টায় রাজধানীর বসুন্ধরাস্থ জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ ও প্রাতরাশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।২১ ঘণ্টা আগে