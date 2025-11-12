Ajker Patrika
রাজনীতি

বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে দেখা করলেন ইইউ রাষ্ট্রদূত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে মির্জা ফখরুল ও মাইকেল মিলার। ছবি: বিএনপি মিডিয়া সেল
গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে মির্জা ফখরুল ও মাইকেল মিলার। ছবি: বিএনপি মিডিয়া সেল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার।

আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

দলীয় সূত্র জানায়, বৈঠকে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী জাতীয় নির্বাচন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে মতবিনিময় হয়।

সাক্ষাৎকালে বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে আরও ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির এবং বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ।

