রাষ্ট্রপতির সংসদে ভাষণ দেওয়ার অধিকার নেই: জামায়াত নেতা তাহের

রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারের দোসর। সংসদে তাঁর ভাষণ দেওয়ার অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে সংসদের বিরোধী দলের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক শেষে তিনি এ মন্তব্য করেছেন।
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘আগামীকাল যে সংসদ বসবে, সেখানে আমাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ সংসদ সদস্য নতুন, সংসদের ক্রাইটেরিয়া, ক্যারেক্টার বিষয়ে আমরা কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছি।’
ডেপুটি স্পিকারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জানিয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘যখন প্রস্তাব আসবে তখন আমরা জানাব। কালকে খোলাসা হবে।’
জামায়াত নেতা বলেন, ‘আমরা মনে করি, রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার অধিকার নেই। স্বৈরাচারের দোসর। বিএনপি কেন যে তাঁকে দিয়ে ভাষণ দেওয়াচ্ছেন আমরা পরিষ্কার নই। এই বিষয়ে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেগুলো কালকে দেখবেন।’
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশে কোনো শাস্তিমূলক বিধান না থাকায় সরকার এই আদেশ মানছে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও সংসদ সদস্য আখতার হোসেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে প্রবাসীদের এক ভার্চ্যুয়াল প্রতিবাদ সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।১২ মিনিট আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘আমরা চাই, জুলাই সংস্কারের প্রস্তাব পুরোপুরি বাস্তবায়ন হোক। তার আলোকে বিরোধী দল যতটুকু পাবে, ততটুকুই চাই। সেখানে ডেপুটি স্পিকারের বিষয়টি রয়েছে।’২৭ মিনিট আগে
জুলাই সনদ নিয়ে আইনমন্ত্রী নীরব কেন—প্রশ্ন তুলে জামায়াতের এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘এই জুলাই সনদ সংবিধান সংস্কার আদেশ বাস্তবায়ন করা না করা; ইভেন সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ বিএনপির না পড়ার যে সমস্ত আইনি ব্যাখ্যা ও যুক্তি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিচ্ছেন, এ দায়িত্ব তো আইনমন্ত্রীর। তিনি কিন্তু নীরব...২ ঘণ্টা আগে
