Ajker Patrika
> রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ সোমবার বেলা ৩টা ২৮ মিনিটে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের বাসভবনে প্রবেশ করেন তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বরিস একিঞ্চি। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সোমবার বেলা ৩টা ২৮ মিনিটে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের বাসভবনে প্রবেশ করেন তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বরিস একিঞ্চি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বরিস একিঞ্চি। এ সময় তাঁরা নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আজ সোমবার রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াতের আমিরের বাসভবনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলা ৩টা ২৮ মিনিটে আমিরের বাসভবনে প্রবেশ করেন এবং বিকেল সাড়ে ৪টায় বের হয়ে যান। এ সময় তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন ছাড়াও উচ্চপর্যায়ের আরও দুজন কূটনৈতিক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎ শেষে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এক ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকে বলেন, তাঁরা সাক্ষাৎ করতে আসায় জামায়াত আমির সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা আমিরের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের নেতৃত্বে প্যালিস্টাইন মুসলমানের জন্য যে উদ্যোগ ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করেছেন, আমির তার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের জুলাই অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ জানতে চেয়েছেন। আমির অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জুলাই অভ্যুত্থানে আমাদের ছাত্রদের আন্দোলনের কথা স্মরণ করেছেন। আমাদের প্রায় ১ হাজার ২০০ ছাত্র-জনতার যে জীবনদান ও প্রায় ২৫-৩০ হাজার ছাত্র-জনতার আহত হওয়ার কথা বলেছেন। জামায়াত ইসলামী আহত-নিহত ব্যক্তিদের পাশে সহানুভূতির আদর্শ নিয়ে মানবিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেসব প্রসঙ্গ তিনি তুলে ধরেছেন।’

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সংস্কার ও নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলেছেন। আমির ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সংস্কার ইস্যুতে মতের যে একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যদি সব রাজনৈতিক দল ও স্টেকহোল্ডারের ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়, তাহলে ফেব্রুয়ারির যে টাইমলাইন, সেখানে একটা নির্বাচন, একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হওয়া সম্ভব।’

সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, বাংলাদেশ–তুরস্ক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, নির্মাণ, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার সুযোগ এবং দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা, দুই দেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব, তুরস্কের উন্নয়ন ও সংস্কারপ্রক্রিয়ায় ভূমিকা, জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের অতীতের কঠিন সময়ের প্রসঙ্গ এবং জামায়াতের নিবন্ধন ফিরে পাওয়া ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বিষয়:

নির্বাচনবাংলাদেশের রাজনীতিজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

এনসিপি নেতাদের সঙ্গে তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

এনসিপি নেতাদের সঙ্গে তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

তাঁদের চরিত্রের শেষটা দেখতে চাই—উপদেষ্টাদের নিয়ে সারজিস

তাঁদের চরিত্রের শেষটা দেখতে চাই—উপদেষ্টাদের নিয়ে সারজিস

জামায়াত আমিরের সঙ্গে তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

জামায়াত আমিরের সঙ্গে তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

যুক্তরাজ্যের দূতের সঙ্গে জামায়াত নেতাদের সাক্ষাৎ, প্রতিনিধিদলের অর্ধেক নারী

যুক্তরাজ্যের দূতের সঙ্গে জামায়াত নেতাদের সাক্ষাৎ, প্রতিনিধিদলের অর্ধেক নারী