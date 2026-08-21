Ajker Patrika
En
রাজনীতি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণকে সরকার সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে: জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ০৫
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণকে সরকার সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে: জামায়াত

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণকে সরকার উদার ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে না দেখে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার সঙ্গে মূল্যায়ন করছে বলে অভিযোগ করেছে জামায়াতে ইসলামী।

আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ অভিযোগ করেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।

বিবৃতিতে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘সরকারের একজন মন্ত্রিপরিষদ সদস্য বলেছেন, ৭০ অনুচ্ছেদ বহাল রেখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় বিরোধী দলের সংবিধান সংস্কার পরিষদে নেওয়া শপথ আর টেকে না।’ তিনি প্রশ্ন রাখেন, ‘এই যুক্তি যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে সংসদ সদস্য হিসেবে নেওয়া শপথ কীভাবে বৈধ থাকে? তাঁর ভাষায়, ২০২৬ সালে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় কোনো সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে জামায়াতের এই নেতা বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল সরকারের কাঙ্ক্ষিত ‘সংস্কার প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার’ বিরুদ্ধে একটি প্রতীকী প্রতিবাদ এবং গণতান্ত্রিক চর্চার নতুন উদ্যোগ। তাঁর ভাষায়, ‘নির্বাচনের ফল কী হবে, তা আমরা আগেই জানতাম। তবুও আমরা অংশ নিয়েছি জনগণের সামনে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে এবং গণতন্ত্রের দাবি জোরালো করতে।’

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে ভূমিকা পালন করবেন—প্রত্যাশা জামায়াত আমিরেরনবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে ভূমিকা পালন করবেন—প্রত্যাশা জামায়াত আমিরের

আযাদ বলেন, জনগণ নতুন করে উপলব্ধি করেছে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও টেকসই করতে সংবিধান সংস্কার কেন অপরিহার্য।

জামায়াতের এই সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল সরকারকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অংশগ্রহণকে সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা না করে এর অন্তর্নিহিত গণতান্ত্রিক বার্তা উপলব্ধি করার আহ্বান জানান। তিনি দাবি জানান, জনগণের প্রত্যাশার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে পাশ কাটিয়ে কোনো সরকারই দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন বিরোধীদলীয় নেতারনতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন বিরোধীদলীয় নেতার

বিষয়:

জামায়াতগণতন্ত্রনির্বাচনবিরোধী দলরাষ্ট্রপতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত