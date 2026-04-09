Ajker Patrika
রাজনীতি

ওয়াকআউটের পর ফের সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ওয়াকআউটের পর ফের সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দল
‘গণবিরোধী’ বিল পাসের অভিযোগ তুলে ওয়াকআউটের পর মাগরিবের বিরতির শেষে আবারও সংসদ অধিবেশনে যোগ দিয়েছে বিরোধী দল।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার কিছুক্ষণ আগে বিরোধী দল জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। পরে মাগরিবের বিরতির পর তারা পুনরায় অধিবেশনে অংশ নেয়।

ওয়াকআউটের আগে বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘যৌক্তিক আপত্তি সত্ত্বেও কয়েকটি গণবিরোধী বিল পাস করা হয়েছে। আমরা এসব বিলের দায় নিতে চাই না।’ এরপর তার নেতৃত্বে বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

এ সময় ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন। এটি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের তৃতীয় দফা ওয়াকআউট।

বিষয়:

অভিযোগরাজনীতিবিদজাতীয় সংসদবিরোধী দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

সম্পর্কিত

আমার রায় অবৈধ হলে অন্তর্বর্তী সরকারের সবকিছু অবৈধ ঘোষণা করতে হবে: ইশরাক হোসেন

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দিয়েছিলেন কি না, প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন গোলাম পরওয়ারের

আল্লাহ ভালো জানেন, একাত্তরে কার কী ভূমিকা ছিল: সংসদে জামায়াত আমির

