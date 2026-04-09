ওয়াকআউটের পর ফের সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দল

‘গণবিরোধী’ বিল পাসের অভিযোগ তুলে ওয়াকআউটের পর মাগরিবের বিরতির শেষে আবারও সংসদ অধিবেশনে যোগ দিয়েছে বিরোধী দল।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার কিছুক্ষণ আগে বিরোধী দল জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। পরে মাগরিবের বিরতির পর তারা পুনরায় অধিবেশনে অংশ নেয়।
ওয়াকআউটের আগে বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘যৌক্তিক আপত্তি সত্ত্বেও কয়েকটি গণবিরোধী বিল পাস করা হয়েছে। আমরা এসব বিলের দায় নিতে চাই না।’ এরপর তার নেতৃত্বে বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন।
এ সময় ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন। এটি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের তৃতীয় দফা ওয়াকআউট।
