স্বৈরাচারের আমলে সাহসী ভূমিকা রেখেছে জাতিসংঘ: আমীর খসরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকার জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের সঙ্গে বৈঠক শেষে কথা বলছেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকার জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের সঙ্গে বৈঠক শেষে কথা বলছেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বৈরচারের শাসনামলে জাতিসংঘ সাহসী ভূমিকা রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বিশেষ করে ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি।

আজ রোববার রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গোয়েন লুইসের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আমীর খসরু।

আমীর খসরু বলেন, ‘আজকের আলোচনায় দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক উন্নয়নের বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতেও আলোচনা হয়েছে। রোহিঙ্গারা মানবিক সংকটের মধ্যে জীবনযাপন করছে। তাদের ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে। তাদের জন্য কী করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের আগপর্যন্ত সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছে জাতিসংঘ।’

গণতন্ত্রের ও মানবাধিকারের পক্ষে জাতিসংঘের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘স্বৈরাচারের শাসনামলে সাহসী ভূমিকা রেখেছে জাতিসংঘ।’

গোয়েন লুইসের অবদানকে স্বীকার করে আমীর খসরু বলেন, ‘স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় লুইস দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর কাজের মেয়াদ শেষ, আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

দেশে গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনতে সহসাই নির্বাচন প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন আমীর খসরু। তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের চর্চাও জরুরি। দেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ডেমোক্রেটিক অর্ডার ফিরিয়ে আনতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ।

